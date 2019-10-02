Son Dakika Haberleri: Osmanlıspor'da Hatayspor maçı hazırlıkları sürüyor
Son Dakika Spor Haber

Osmanlıspor'da Hatayspor maçı hazırlıkları sürüyor

12 dakika önce

Mor-sarılı ekip, Batıkent Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Dalcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana ısınmaya yönelik koordinasyon çalışmasıyla başladı.

Osmanlıspor'da Hatayspor maçı hazırlıkları sürüyor, System.String[]

Mor-sarılı ekip, Batıkent Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Dalcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana ısınmaya yönelik koordinasyon çalışmasıyla başladı.


Daha sonra gruplar halinde kuvvet çalışması yapan oyuncular, 1'e 1 hücum ve savunma organizasyonları üzerinde durdu.


Başkent ekibi, antrenmanın son bölümünde 4 ayrı grup halinde dar alanda çift kale maç yaptı.


Antrenmana hafif adale ağrısı bulunan Beykan Şimşek katılmazken, Tugay Kacar, Todorovic ve Erdem Çetinkaya takımdan ayrı bireysel çalıştı.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Mustafa Dalcı, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 04:01 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Real Madrid'den Galatasaray açıklaması: Kazanmak zorundayız
Mesut Özil için çılgın iddia: İstanbul'dan 70 milyon TL'lik ev aldı, Fenerbahçe'ye gelmek istiyor İstifa kararı alan Fikret Orman, başkan adayı olmayacak Süper Lig'de 7. haftanın hakemleri açıklandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2019 16:14:04. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Osmanlıspor'da Hatayspor maçı hazırlıkları sürüyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]