Son Dakika Haberleri: Osmanlıspor'da İkinci Yarı Hazırlıkları Başladı

Osmanlıspor'da İkinci Yarı Hazırlıkları Başladı

59 dakika önce

Spor Toto 1'inci Lig'in ilk yarısını 29 puanla 6'ncı sırada tamamlayan Osmanlıspor, sezonun ikinci yarısı için hazırlıklarına başladı.

Osmanlıspor'da İkinci Yarı Hazırlıkları Başladı, System.String[]


Spor Toto 1'inci Lig'in ilk yarısını 29 puanla 6'ncı sırada tamamlayan Osmanlıspor, sezonun ikinci yarısı için hazırlıklarına başladı. 

5 günlük iznin ardından Batıkent Tesisleri'nde toplanan mor-sarılılar teknik direktör Osman Özköylü yönetiminde yaptığı yarım saatlik koşu çalışmasıyla antrenmanı tamamladı. 

Öte yandan Başkent ekibinde transfer çalışmaları da devam ediyor. Son olarak Elazığspor'da forma giyen Mehmet Yiğit'i kadrosuna katmak isteyen Osmanlıspor, tecrübeli oyuncuyla prensip anlaşmasına vardı.  27 yaşındaki savunmacının ilerleyen günlerde 1.5 yıllık sözleşmeye imza atması bekleniyor. 

- Ankara

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 07:42 Kaynak: DHA

Spor
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