Son Dakika Haberleri: Osmanlıspor'da Magaye Sevinci

Osmanlıspor'da Magaye Sevinci

57 dakika önce

Spor Toto 1. Lig'in 26. haftasında Hatayspor'u konuk edecek Osmanlıspor, hazırlıklarını sürdürdü.

Osmanlıspor'da Magaye Sevinci, System.String[]
Spor Toto 1. Lig'in 26. haftasında Hatayspor'u konuk edecek Osmanlıspor, hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre sakatlığı nedeniyle iki hafta takımdan ayrı kalan Magaye Gueye de antrenmana katıldı.

Batıkent Tesisleri'nde, teknik direktör Osman Özköylü yönetiminde gerçekleştirilen idmanda pas ve taktik ağırlıklı çalışmaların ardından çift kale maç yapıldı.

Antrenmana tedavileri devam eden Tugay Kacar ve Sloan Privat katılmazken, Ali Ülgen takımdan ayrı bireysel çalıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 09:10 Kaynak: AA

Hatayspor, Spor
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