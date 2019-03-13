Osmanlıspor'da Magaye Sevinci
57 dakika önce
Spor Toto 1. Lig'in 26. haftasında Hatayspor'u konuk edecek Osmanlıspor, hazırlıklarını sürdürdü.
Spor Toto 1. Lig'in 26. haftasında Hatayspor
'u konuk edecek Osmanlıspor, hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre sakatlığı nedeniyle iki hafta takımdan ayrı kalan Magaye Gueye de antrenmana katıldı.
Batıkent Tesisleri'nde, teknik direktör Osman Özköylü
yönetiminde gerçekleştirilen idmanda pas ve taktik ağırlıklı çalışmaların ardından çift kale maç yapıldı.
Antrenmana tedavileri devam eden Tugay Kacar ve Sloan Privat katılmazken, Ali Ülgen
takımdan ayrı bireysel çalıştı.
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Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 09:10 Kaynak: AA
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