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Osmanlıspor'da Mustafa Dalcı dönemi sona erdi

6 saat önce

TFF 1. Lig ekiplerinden Osmanlıspor, teknik direktör Mustafa Dalcı ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

Osmanlıspor'da Mustafa Dalcı dönemi sona erdi, System.String[]

TFF 1. Lig ekiplerinden Osmanlıspor, teknik direktör Mustafa Dalcı ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

Dalcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. İki taraf için de inşallah hayırlı olur. Gönlüm rahat, iyi bir takım bıraktığımı düşünüyorum. Gelecek hocaya başarılar diliyorum. Ahmet ve Melih başkana da desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Profesyonellikte gelmek gibi gitmek de var." ifadelerini kullandı.

Osmanlıspor, sezon başında göreve gelen Dalcı yönetiminde çıktığı 13 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Mustafa Dalcı, Osmanlıspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 09:10 Kaynak: AA
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