Son Dakika Haberleri: Osmanlıspor'da Transfer Çalışmaları

Osmanlıspor'da Transfer Çalışmaları

39 dakika önce

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Osmanlıspor, Bosna Hersek Premier Ligi ekiplerinden Zrinjski'nin sol açığı Ognjen Todorovic ve Zeljeznicar'ın orta saha oyuncusu Jovan Blagojevic ile anlaştı.

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Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Osmanlıspor, Bosna Hersek Premier Ligi ekiplerinden Zrinjski'nin sol açığı Ognjen Todorovic ve Zeljeznicar'ın orta saha oyuncusu Jovan Blagojevic ile anlaştı.

Osmanlıspor Genel Menajeri Cenk Karayel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Todorovic ve Blagojevic ile prensip anlaşmasına vardıklarını, ara transfer dönemi açıldığında iki futbolcuyla resmi sözleşme imzalayacaklarını ifade etti.

Sol açıkta görev yapan Todorovic, ligde ikinci sırada yer alan Zrinjski'de bu sezon 17 maçta 2 gol ve 3 asistlik performans gösterdi. 29 yaşındaki Bosna Hersekli futbolcu, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde Spartak Trnava'ya bir gol attı.

30 yaşındaki Sırp orta saha oyuncusu Blagojevic ise dördüncü durumda bulunan Zeljeznicar'da 14 maça çıktı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 05:39 Kaynak: AA

Saraybosna, Spor
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