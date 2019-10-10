Osmanlıspor'dan Barış Pınarı Harekatı'na destek
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TFF 1. Lig ekiplerinden Osmanlıspor, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyinde başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.
Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 08:56 Kaynak: AA
TFF 1. Lig ekiplerinden Osmanlıspor, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyinde başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.
Başkent ekibinin teknik heyeti, futbolcuları ve personeli, Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçik'e destek amacıyla antrenmana Türk bayraklı tişörtle çıktı.
Mor-sarılı ekip, TFF 1. Lig'in 8. haftasında 21 Ekim Pazartesi günü deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşılaşacak.
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