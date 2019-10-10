Osmanlıspor'dan Türk ordusuna destek
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Osmanlısporlu teknik heyet, futbolcular ve personel, önceki gün başlayan "Barış Pınarı Hareketi"nde görevli Mehmetçiğe destek amacıyla antrenmana Türk bayrağı tişörtleriyle çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 08:11 Kaynak: İHA
Osmanlısporlu teknik heyet, futbolcular ve personel, önceki gün başlayan "Barış Pınarı Hareketi"nde görevli Mehmetçiğe destek amacıyla antrenmana Türk bayrağı tişörtleriyle çıktı.
Mor-sarılı başkent ekibi, "Barış Pınarı Hareketi"nde görevli kahraman Mehmetçiğe destek amacıyla bugünkü antrenmana Türk bayraklı tişörtlerle çıktı. Teknik heyet, futbolcular ve personel, çekilen fotoğrafla Mehmetçiğimize yanındayız mesajı verdi. - ANKARA
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