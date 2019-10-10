Osmanlıspor'dan Türk ordusuna destek
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Osmanlısporlu teknik heyet, futbolcular ve personel, önceki gün başlayan "Barış Pınarı Hareketi"nde görevli Mehmetçiğe destek amacıyla antrenmana Türk bayrağı tişörtleriyle çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 08:20 Kaynak: İHA
Osmanlısporlu teknik heyet, futbolcular ve personel, önceki gün başlayan "Barış Pınarı Hareketi"nde görevli Mehmetçiğe destek amacıyla antrenmana Türk bayrağı tişörtleriyle çıktı.
Mor-sarılı başkent ekibi, "Barış Pınarı Hareketi"nde görevli kahraman Mehmetçiğe destek amacıyla bugünkü antrenmana Türk bayraklı tişörtlerle çıktı. Teknik heyet, futbolcular ve personel, çekilen fotoğrafla Mehmetçiğimize yanındayız mesajı verdi.
(Yunus Emre Kartal/İHA)
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