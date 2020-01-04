Osmanlıspor, Emre Aygün ve Necdet Kaba ile anlaştı - Son Dakika
Son Dakika Spor Osmanlıspor, Emre Aygün ve Necdet Kaba ile anlaştı - Son Dakika Spor

Osmanlıspor, Emre Aygün ve Necdet Kaba ile anlaştı

6 saat önce

TFF 1. Lig takımlarından Osmanlıspor, Emre Aygün ile Necdet Kaba'yı transfer etti.

Osmanlıspor, Emre Aygün ve Necdet Kaba ile anlaştı, System.String[]

TFF 1. Lig takımlarından Osmanlıspor, Emre Aygün ile Necdet Kaba'yı transfer etti.

Osmanlıspor Kulübünden yapılan açıklamaya göre anlaşma sağlanan 34 yaşında ve sağ kanatta görev alan Emre Aygün ve Necdet Kaba, takımın Antalya'daki kampına dahil oldu. Her iki oyuncu, ilk antrenmanlarında takımdan ayrı çalıştı.

Bu arada Osmanlıspor, ikinci yarı hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü. Başkent ekibi, ikinci yarı hazırlıkları kapsamında yarın TFF 3. Lig takımlarından 68 Aksaray Belediyespor ile bir hazırlık maçı oynayacak.

Türkiye Futbol Federasyonu, Osmanlıspor, Necdet Kaba, Emre Aygün, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 11:14 Kaynak: AA
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