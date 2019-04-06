Son Dakika Haberleri: Osmanlıspor - Eskişehirspor: 2-4

Osmanlıspor - Eskişehirspor: 2-4

45 dakika önce

STAT: OsmanlıHAKEMLER: Bahattin Şimşek, Samet Çiçek, İbrahim BozbeyOSMANLISPOR: Karcemarskas, Caner Arıcı, Numan Çürüksu, Anıl Karaer, Muhammed Bayır, Hasan Kılıç, Mathew, Lumanza (Dk. 59 Privat), Ayuk (Dk. 74 Beykan Şimşek), Sinan Kurt (Dk.

Osmanlıspor - Eskişehirspor: 2-4, System.String[]


STAT: Osmanlı

HAKEMLER: Bahattin Şimşek, Samet Çiçek, İbrahim Bozbey

OSMANLISPOR: Karcemarskas, Caner Arıcı, Numan Çürüksu, Anıl Karaer, Muhammed Bayır, Hasan Kılıç, Mathew, Lumanza (Dk. 59 Privat), Ayuk (Dk. 74 Beykan Şimşek), Sinan Kurt (Dk. 46 Burhan Eşer), Magaye

ESKİŞEHİRSPOR: Melih Ağa, Hakan Aslantaş, Mevlüt Çelik, Erdal Akdarı, Cemali Sertel (Dk. 81 Ferhat Kiraz), Mehmet Özcan, Furgan Polat (Dk. 90 Sekidika), Furkan Balaban, Sissoko, Milinkovic, Emre Güral (Dk. 90 2 Berkay Tolga Dabanlı)

GOLLER: Dk. 20 - Dk. 78 Magaye (Osmanlıspor) - Dk. 26 - Dk. 44 - Dk. 89 (P) Emre Güral, Dk. 90+4 Erdal Akdarı (Eskişehirspor)

SARI KARTLAR: Caner Arıcı, Anıl Karaer (Osmanlıspor) - Melih Ağa (Eskişehirspor)

Spor Toto 1'inci Lig'in 28'inci haftasında Eskişehirspor, deplasmanda Osmanlıspor'u 4-2 mağlup etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 09:44 Kaynak: DHA

Beykan Şimşek, Anıl Karaer, Caner Arıcı, Spor
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