Osmanlıspor - Eskişehirspor: 2-4

STAT: Osmanlı
HAKEMLER: Bahattin Şimşek
, Samet Çiçek, İbrahim Bozbey
OSMANLISPOR: Karcemarskas, Caner Arıcı
, Numan Çürüksu
, Anıl Karaer
, Muhammed Bayır
, Hasan Kılıç
, Mathew, Lumanza (Dk. 59 Privat), Ayuk (Dk. 74 Beykan Şimşek
), Sinan Kurt (Dk. 46 Burhan Eşer
), Magaye
ESKİŞEHİRSPOR: Melih Ağa, Hakan Aslantaş
, Mevlüt Çelik, Erdal Akdarı, Cemali Sertel (Dk. 81 Ferhat Kiraz
), Mehmet Özcan
, Furgan Polat (Dk. 90 Sekidika), Furkan Balaban
, Sissoko, Milinkovic, Emre Güral
(Dk. 90 2 Berkay
Tolga Dabanlı)
GOLLER: Dk. 20 - Dk. 78 Magaye (Osmanlıspor) - Dk. 26 - Dk. 44 - Dk. 89 (P) Emre Güral, Dk. 90+4 Erdal Akdarı (Eskişehirspor
)
SARI KARTLAR: Caner Arıcı, Anıl Karaer (Osmanlıspor) - Melih Ağa (Eskişehirspor)
Spor Toto 1'inci Lig'in 28'inci haftasında Eskişehirspor, deplasmanda Osmanlıspor'u 4-2 mağlup etti.