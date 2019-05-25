Son Dakika Haberleri: Osmanlıspor, Gazişehir Gaziantep maçına hazır

Osmanlıspor, Gazişehir Gaziantep maçına hazır

8 saat önce

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Osmanlıspor, yarın sahasında Gazişehir Gaziantep ile oynayacağı play-off yarı final rövanş maçının hazırlıklarını tamamladı.

Osmanlıspor, Gazişehir Gaziantep maçına hazır, System.String[]
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Osmanlıspor, yarın sahasında Gazişehir Gaziantep ile oynayacağı play-off yarı final rövanş maçının hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Batıkent Tesisleri'nde teknik direktör Osman Özköylü yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat sürdü.
Antrenmana ısınmaya yönelik koordinasyon çalışmasıyla başlayan mor-sarılılar, 5'e 2 top kapma oyununun ardından tam sahada taktik ağırlıklı çalışma yaptı. İdman, duran top organizasyonlarıyla son buldu.
Eryaman Stadı'nda oynanacak play-off yarı final rövanş maçı saat 21.00'de başlayacak. Karşılaşmayı, hakem Hüseyin Göçek yönetecek.
Gazişehir Gaziantep, ilk maçı 2-0 kazanarak rövanş öncesi önemli bir avantaj elde etmişti.
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 10:02 Kaynak: AA
Gaziantep, Spor
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