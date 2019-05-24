Son Dakika Haberleri: Osmanlıspor-Gazişehir Gaziantep maçının stadı değişti

Osmanlıspor-Gazişehir Gaziantep maçının stadı değişti

2 saat önce

Spor Toto 1. Lig play-off yarı finalinde Osmanlıspor ile Gazişehir Gaziantep arasında 26 Mayıs Pazar günü Ankara'da yapılacak rövanş maçının stadı değişti.

Osmanlıspor-Gazişehir Gaziantep maçının stadı değişti, System.String[]
Spor Toto 1. Lig play-off yarı finalinde Osmanlıspor ile Gazişehir Gaziantep arasında 26 Mayıs Pazar günü Ankara'da yapılacak rövanş maçının stadı değişti.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, saat 21.00'de Osmanlı Stadı'nda yapılacak karşılaşmanın Eryaman Stadı'na alındığı belirtildi.
Gazişehir Gaziantep, sahasında oynadığı play-off yarı final ilk maçını 2-0 kazanmıştı.
Haber Yayın Tarihi : 24.05.2019 11:01 Kaynak: AA
Ankara, Gaziantep, Spor
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