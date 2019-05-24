Osmanlıspor-Gazişehir Gaziantep maçının stadı değişti
2 saat önce
Spor Toto 1. Lig play-off yarı finalinde Osmanlıspor ile Gazişehir Gaziantep arasında 26 Mayıs Pazar günü Ankara'da yapılacak rövanş maçının stadı değişti.
Spor Toto 1. Lig play-off yarı finalinde Osmanlıspor ile Gazişehir Gaziantep arasında 26 Mayıs Pazar günü Ankara'da yapılacak rövanş maçının stadı değişti.
Haber Yayın Tarihi : 24.05.2019 11:01 Kaynak: AA
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, saat 21.00'de Osmanlı Stadı'nda yapılacak karşılaşmanın Eryaman Stadı'na alındığı belirtildi.
Gazişehir Gaziantep, sahasında oynadığı play-off yarı final ilk maçını 2-0 kazanmıştı.
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