Osmanlıspor gençlerine güveniyor

TFF 1. Lig ekiplerinden Osmanlı spor 'un teknik direktörü Mustafa Dalcı, genç futbolculardan oluşan yarışmacı bir takım hedefiyle yola çıktıklarını söyledi.Osmanlıspor, 24 Ağustos Cumartesi günü Keçiörengücü ile oynayacağı başkent derbisinin hazırlıklarını Batıkent Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.Teknik direktör Mustafa Dalcı ve savunma oyuncusu Mehmet Yiğit, antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.Sezona Boluspor galibiyetiyle başlayan başkent ekibinin yeni teknik direktörü Dalcı, "genç ve dinamik" bir takıma sahip olduklarını belirtti.Dalcı, lige galibiyetle başlamalarının kendilerini mutlu ettiğini belirterek, "Sezon başı planlamasında biraz daha genç, dinamik, hedefi olan oyuncu grubuyla devam etme kararı aldık. Zor bir rakiple bu hafta mücadelemiz oldu. Lige böyle bir galibiyetle başlamak hem bizim için hem de oyuncular için önemliydi." ifadelerini kullandı.Ligin ikinci haftasında başkent derbisinde Keçiörengücü ile karşılaşacaklarını hatırlatan Dalcı, "Keçiörengücü geçen sezon şampiyon olarak bir üst lige çıktı. O takımı çok fazla bozmadı. Karşımızdaki rakibin birlikte oynayan, dinamik, genç, yetenekli ve güçlü bir takım olduğunu biliyoruz. Ona göre çalışmalarımızı yapıyoruz. Hafta sonu iyi işler yapacağımızı düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu."İki oyuncuya dikkat etsinler"Dalcı, "Osmanlıspor Süper Lig'i hedefliyor mu? sorusuna, "Yetiştirici mantığıyla yarışmacı bir takım olmayı düşünüyoruz. Osmanlıspor her zaman hedefe oynayan bir kulüptür. Bu sene de hedefimiz bir üst lige çıkmak." yanıtını verdi.Osmanlıspor'un yaş ortalamasının 22,5 olduğuna işaret eden Dalcı, genç futbolcularla ilgili şunları kaydetti:"Ali Eren İyican ve Ali Ülgen forma şansını elde etti. Bu lige devam ederken bize destek açısından önemli oyuncular. Aynı zamanda yukarıları hedefleyen oyuncu potansiyelleri var. Biz onları oynatırken Türk futboluna kazandırmak adına elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz. Onlar da bu işin üstesinden özellikle bu hafta ciddi anlamda geldiler. Bu iki oyuncuya dikkat edilmesi gerektiğini spor kamuoyuna özellikle belirtiyorum. Onlar bizim proje oyuncularımız. Daha doğrusu 2001 doğumlu altyapımızdan 4 oyuncu da kadromuza kattık. Bunlar da projenin süreci içerisinde önemli oyuncular.""Kadro planlamasında Umar yok"Mustafa Dalcı, geçen sezon Çaykur Rizespor'da kiralık olarak oynayan Aminu Umar'ın kadro planlamalarında yer almadığını dile getirerek, "Oyuncunun transferi söz konusu. Kadro planlamasında Umar olmayacak. Planlamayı yaparken de onsuz devam etmeyi düşünüyorduk. Umar önemli bir oyuncu. Daha iyi yerlerde oynaması gerektiğini düşünüyoruz." diye konuştu.Transfer çalışmaları hakkında da bilgi veren Dalcı, stoper bölgesine takviye yapmayı düşündüklerini söyledi.Mehmet Yiğit: "Derbiyi kazanmak istiyoruz"Tecrübeli futbolcu Mehmet Yiğit ise sezona iyi başladıklarını belirterek, "Genç olmamız başarıya gitmeyeceğimiz anlamını taşımıyor. Genç ve tecrübeli oyunculardan kuruluyuz. Sadece birkaç eksiğimiz var. Onu da yönetimimiz halletmek için çalışıyor. İnşallah onların da aramıza katılmasıyla daha iyi bir takım olacağız." ifadelerini kullandı.Mehmet, 1. Lig'de 7-8 yıldır oynadığına işaret ederek, şöyle devam etti:"Bu ligde hedef koymak çok anlamlı değil. Sonuçta herkes birbirine denk takım yapıyor. Tabii ki Osmanlıspor'un her zaman bir hedefi var, yukarıya oynamak. Bunu daha önce de başardı. Bu sene de hedef şampiyonluk ama dediğim gibi ilk başta hedef koymanın bir mantığı yok. Maç maç bakıyoruz."Başkent derbine ilişkin görüşlerini de açıklayan savunma oyuncusu, "Keçiörengücü bu lige yeni çıktı. İyi bir maç olacak. Her ne olursa olsun bir derbi maçı. İyi hazırlanacağız, derbiyi kazanmak istiyoruz. İnşallah kazanan taraf biz oluruz." değerlendirmesini yaptı.Mehmet Yiğit, takımdaki genç oyuncular Ali Eren İyican, Ali Ülgen ve Barış Zeren'in yetenekli futbolcular olduğunu vurguladı.Mehmet, üç ismin Türk futboluna ve Osmanlıspor'a katkı sağlayacağına inandığını ifade ederek, sözlerini şöyle tamamladı:"Genç oyunculardan Ali Eren İyican geçen yıl da son maçlarda oynadı. Genç oyuncular kendilerine bakar çalışırlarsa gerçekten çok yetenekliler. Ali Ülgen, Barış Zeren, Ali Eren İyican hem Osmanlıspor hem de Türk futboluna maddi ve manevi açıdan çok büyük şeyler katacaklardır. Hem bizi hem de kendilerini yukarıya taşıyacaklar. Bunu başaracak yetenek ve kapasiteleri var."