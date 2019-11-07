Son Dakika Haberleri: Osmanlıspor, Giresunspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Son Dakika Spor Osmanlıspor, Giresunspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Osmanlıspor, Giresunspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

7 saat önce

Osmanlıspor, TFF 1. Lig'in 11. haftasında deplasmanda Giresunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Osmanlıspor, Giresunspor maçı hazırlıklarını sürdürdü, System.String[]

Osmanlıspor, TFF 1. Lig'in 11. haftasında deplasmanda Giresunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Batıkent Tesisleri'nde, teknik direktör Mustafa Dalcı yönetimindeki antrenmanın 1 saat 10 dakika sürdüğü bildirildi.

Antrenmana topla ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başladığı belirtilen başkent ekibinin, daha sonra pas çalışması yaptığı ifade edildi.

Mor-sarılıların idmanı şut, orta ve gol çalışmasıyla bitirdiği belirtildi.

23 Yaş Altı Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden Kamerun Milli Takımı kadrosunda yer alan Eric Ayuk'un idmanda yer almadı kaydedildi.

Öte yandan tedavisi tamamlanan ve iyileşme sürecine giren Halil İbrahim Esen'in ise takımla çalışmalara başladığı öğrenildi.

Türkiye Futbol Federasyonu, Osmanlıspor, Giresunspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 03:04 Kaynak: AA
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