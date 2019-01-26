Osmanlıspor, Giresunspor Maçına Hazır
1 saat önce
Osmanlıspor, Spor Toto 1. Lig'in 19. haftasında yarın deplasmanda Giresunspor'la oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Osmanlıspor, Spor Toto 1. Lig'in 19. haftasında yarın deplasmanda Giresunspor
'la oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Osman Özköylü
yönetiminde Ordu Karşıyaka Fatih Sultan Mehmet
Spor Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman 1 saat sürdü.
Antrenmanın ilk bölümünde koordinasyon çalışması yapan başkent ekibi, daha sonra 5'e 2 top kapma oynadı. İdman, taktik çalışmasıyla sona erdi.
Giresun Atatürk
Stadı'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat 16.00'da başlayacak.
Ligde son 5 maçını kazanan Osmanlıspor, galibiyet serisini sürdürmeye çalışacak.
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Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 02:27 Kaynak: AA
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