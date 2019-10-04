Son Dakika Haberleri: Osmanlıspor gol organizasyonları denedi
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Osmanlıspor gol organizasyonları denedi

1 saat önce

TFF 1. Lig'in 7. haftasında sahasında Hatayspor'u ağırlayacak olan başkent ekibi bu maçın hazırlıklarını bugün yaptığı tek antrenmanla sürdürdü.

Osmanlıspor gol organizasyonları denedi, System.String[]

TFF 1. Lig'in 7. haftasında sahasında Hatayspor'u ağırlayacak olan başkent ekibi bu maçın hazırlıklarını bugün yaptığı tek antrenmanla sürdürdü.


Osmanlıspor, Hatayspor'la sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını devam ettirdi. Teknik Direktör Mustafa Dalcı yönetiminde kulübün Batıkent Tesisleri'nde yapılan antrenman 1,5 saat sürdü. Hafif adale ağrıları bulunan Beykan Şimşek, Mehmet Yiğit ve Todorovic takımdan ayrı bireysel antrenman yaptı.


Mor-sarılı ekip, antrenmana topla ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başladı. Daha sonra 5'e 2 top kapma oyununa geçen başkentli oyuncular, çabukluk çalışmasıyla antrenmanı devam ettirdi. Antrenmanın ikinci bölümünde şut ve gol organizasyonlarında bulunan mor-sarılı ekip çalışmaları sonlandırdı - ANKARA

Türkiye Futbol Federasyonu, Hatayspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 04:06 Kaynak: İHA
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