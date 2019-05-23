Son Dakika Haberleri: Osmanlıspor hazırlıklara başladı

Osmanlıspor hazırlıklara başladı

9 saat önce

Osmanlıspor, Gazişehir Gaziantep ile oynayacağı play-off yarı final rövanş maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı.

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Osmanlıspor, Gazişehir Gaziantep ile oynayacağı play-off yarı final rövanş maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı.
Teknik direktör Osman Özköylü yönetiminde kulübün Batıkent Tesisleri'nde yapılan antrenman bir saat sürdü. Önceki gün Gazişehir Gaziantep maçında forma giyen oyuncular yenileme koşusuyla antrenmanı tamamlarken, maçta forma şansı bulamayan oyuncular ise ısınmaya yönelik koordinasyon çalışmasıyla antrenmana başladı. 5'e 2 top kapma oyunuyla devam eden antrenman dar alanda oynanan çift kale maçla son buldu. 


Haber Yayın Tarihi : 23.05.2019 09:08 Kaynak: DHA
Gaziantep, Spor
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