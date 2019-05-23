Osmanlıspor hazırlıklara başladı
9 saat önce
Osmanlıspor, Gazişehir Gaziantep ile oynayacağı play-off yarı final rövanş maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı.
Haber Yayın Tarihi : 23.05.2019 09:08 Kaynak: DHA
Osmanlıspor, Gazişehir Gaziantep
ile oynayacağı play-off yarı final rövanş maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı.
Teknik direktör Osman Özköylü
yönetiminde kulübün Batıkent Tesisleri'nde yapılan antrenman bir saat sürdü. Önceki gün Gazişehir Gaziantep maçında forma giyen oyuncular yenileme koşusuyla antrenmanı tamamlarken, maçta forma şansı bulamayan oyuncular ise ısınmaya yönelik koordinasyon çalışmasıyla antrenmana başladı. 5'e 2 top kapma oyunuyla devam eden antrenman dar alanda oynanan çift kale maçla son buldu.
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