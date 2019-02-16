Son Dakika Haberleri: Osmanlıspor Hazırlıkları Tamamladı

Osmanlıspor Hazırlıkları Tamamladı

1 saat önce

Spor Toto 1. Lig'in 22. haftasında yarın sahasında Kardemir Karabükspor'la karşılaşacak olan Osmanlıspor, hazırlıklarını tamamladı.

Osmanlıspor Hazırlıkları Tamamladı, System.String[]
Spor Toto 1. Lig'in 22. haftasında yarın sahasında Kardemir Karabükspor'la karşılaşacak olan Osmanlıspor, hazırlıklarını tamamladı.

Osmanlıspor, yarın Kardemir Karabükspor'la oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi. Teknik Direktör Osman Özköylü nezaretinde yapılan antrenman 1 saat sürdü. Isınmaya yönelik koordinasyon çalışmasıyla başlayan haftanın son antrenmanı koordinasyona yönelik oyunla devam etti. Daha sonra 5'e 2 top kapma oyununa geçen mor-sarılı ekip, sprint çalışmasının ardından serbest şut çalışmasıyla antrenmanı sonlandırdı. 1 saat süren antrenmana tedavisi devam eden Tugay Kacar katılmazken Ahmet Eyüp Türkaslan takımdan ayrı fizyoterapist gözetiminde çalıştı. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 09:50 Kaynak: İHA

Spor
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