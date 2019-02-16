Osmanlıspor Hazırlıkları Tamamladı
1 saat önce
Spor Toto 1. Lig'in 22. haftasında yarın sahasında Kardemir Karabükspor'la karşılaşacak olan Osmanlıspor, hazırlıklarını tamamladı.
Spor Toto 1. Lig'in 22. haftasında yarın sahasında Kardemir Karabükspor
'la karşılaşacak olan Osmanlıspor, hazırlıklarını tamamladı.
Osmanlıspor, yarın Kardemir Karabükspor'la oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi. Teknik Direktör Osman Özköylü
nezaretinde yapılan antrenman 1 saat sürdü. Isınmaya yönelik koordinasyon çalışmasıyla başlayan haftanın son antrenmanı koordinasyona yönelik oyunla devam etti. Daha sonra 5'e 2 top kapma oyununa geçen mor-sarılı ekip, sprint çalışmasının ardından serbest şut çalışmasıyla antrenmanı sonlandırdı. 1 saat süren antrenmana tedavisi devam eden Tugay Kacar katılmazken Ahmet Eyüp
Türkaslan takımdan ayrı fizyoterapist gözetiminde çalıştı. - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 09:50 Kaynak: İHA
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