Osmanlıspor hazırlıklarına devam ediyor

TFF 1. Lig ekibi Osmanlıspor, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verilen liglerin tekrar başlatılacak olması dolayısıyla hazırlıklarına devam ediyor.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Ali Güneş yönetimindeki antrenmana futbolcular, ısınma koşusuyla başladı.

Koordinasyon çalışmasıyla devam eden idmanda mor-sarılı ekip, 27 dakikalık dayanıklılık koşusu yaptı. Antrenmanın ikinci etabında yarı sahada oyuna geçen futbolcular, dayanıklılık koşusunun ardından açma-germe egzersizleriyle idmanı tamamladı.

Antrenmana hafif adale ağrıları bulunan Mertan Caner Öztürk ve Barış Zeren tedbir amaçlı katılmazken, ağrıları azalan kaleci Santiago Mele takımla çalıştı.