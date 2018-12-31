Osmanlıspor, Hazırlıklarının Ankara Bölümünü Tamamladı

Spor Toto 1. Lig takımlarından Osmanlıspor, ikinci yarı hazırlıklarının Ankara bölümünü tamamladı.

Spor Toto 1. Lig takımlarından Osmanlıspor, ikinci yarı hazırlıklarının Ankara bölümünü tamamladı.



Kulüpten yapılan açıklamaya göre, mor-sarılı ekip, teknik direktör Osman Özköylü yönetiminde, Antalya kampı öncesi son idmanını gerçekleştirdi.



Osmanlıspor hazırlıklarını, 2 Ocak Çarşamba gününden itibaren Antalya'da sürdürecek.

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