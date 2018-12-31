Osmanlıspor, Hazırlıklarının Ankara Bölümünü Tamamladı
19 dakika önce
Spor Toto 1. Lig takımlarından Osmanlıspor, ikinci yarı hazırlıklarının Ankara bölümünü tamamladı.
Spor Toto 1. Lig takımlarından Osmanlıspor, ikinci yarı hazırlıklarının Ankara bölümünü tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, mor-sarılı ekip, teknik direktör Osman Özköylü yönetiminde, Antalya kampı öncesi son idmanını gerçekleştirdi.
Osmanlıspor hazırlıklarını, 2 Ocak Çarşamba gününden itibaren Antalya'da sürdürecek.
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 01:38 Kaynak: AA
Melek Baykal, Eski Eşi Zafer Ergin İle Olan Evliliğinin Bilinmeyenlerini Anlattı
Antalya'da Aleyna Tilki İzdihamı
Aleyna Tilki Konseri İzdihama Neden Oldu
Mehmet Özhaseki, "Bunu Kimseyle Konuşmam" Deyip Yanına Gelen Aday Adayına Anket Sonuçlarını Gösterdi