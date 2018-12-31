Son Dakika Haberleri: Osmanlıspor, Hazırlıklarının Ankara Bölümünü Tamamladı

Osmanlıspor, Hazırlıklarının Ankara Bölümünü Tamamladı

19 dakika önce

Spor Toto 1. Lig takımlarından Osmanlıspor, ikinci yarı hazırlıklarının Ankara bölümünü tamamladı.

Osmanlıspor, Hazırlıklarının Ankara Bölümünü Tamamladı, System.String[]
Spor Toto 1. Lig takımlarından Osmanlıspor, ikinci yarı hazırlıklarının Ankara bölümünü tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, mor-sarılı ekip, teknik direktör Osman Özköylü yönetiminde, Antalya kampı öncesi son idmanını gerçekleştirdi.

Osmanlıspor hazırlıklarını, 2 Ocak Çarşamba gününden itibaren Antalya'da sürdürecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 01:38 Kaynak: AA

Antalya, Ankara, Spor
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