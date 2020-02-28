Osmanlıspor, İdlib şehitlerini unutmadı - Son Dakika
Son Dakika Spor Osmanlıspor, İdlib şehitlerini unutmadı - Son Dakika Spor

Osmanlıspor, İdlib şehitlerini unutmadı

6 saat önce

TFF 1. Lig'in 25. haftasında yarın Fatih Karagümrük'ü konuk edecek Osmanlıspor, maçın hazırlıklarını tamamladı.

Osmanlıspor, İdlib şehitlerini unutmadı, System.String[]

TFF 1. Lig'in 25. haftasında yarın Fatih Karagümrük'ü konuk edecek Osmanlıspor, maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik heyet, futbolcular ve personel, tesislerde sahaya İdlib'de şehit düşen askerlerin anısına Türk bayraklı tişörtlerle çıktı.

Mor-sarılılar, teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde ısınma ve koordinasyona yönelik oyunla başladıkları antrenmana 5'e 2 top kapma oyunuyla devam etti. Daha sonra kısa süreli taktik çalışması yapan ekip, saha kenarında sprint çalışmasıyla antrenmanı tamamladı.

Tedavisi devam eden futbolcu Barış Zeren, çalışmaya katılamadı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Fatih Karagümrük, Osmanlıspor, İdlib, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 03:36 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile İdlib'i görüştü
TBMM Başkanı Şentop, Meclis'in İdlib konusunda olağanüstü toplanması talebine cevap verdi 33 askerimizin şehit olduğu saldırının ardından Almanya, İngiltere ve Fransa'dan destek mesajları geldi Türk savaş uçakları, hava sahası engelini uzun menzilli hassas güdümlü mühimmatlarla aştı

Son Dakika Haberleri
20:29 Survivor neden yok? Survivor yeni bölüm ne zaman?
19:42 İnternet erişimi neden kısıtlı? Resmi açıklama geldi
19:42 İdlib şehitlerinin isimleri belli oldu!
17:46 Kendall Jenner Beyonce'nin asistanı olmak istiyor!
17:42 Şarkıcı Sıla: Bu zulüm yetti artık!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2020 22:06:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Osmanlıspor, İdlib şehitlerini unutmadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]