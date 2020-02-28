Osmanlıspor, İdlib şehitlerini unutmadı

TFF 1. Lig'in 25. haftasında yarın Fatih Karagümrük'ü konuk edecek Osmanlıspor, maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik heyet, futbolcular ve personel, tesislerde sahaya İdlib'de şehit düşen askerlerin anısına Türk bayraklı tişörtlerle çıktı.

Mor-sarılılar, teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde ısınma ve koordinasyona yönelik oyunla başladıkları antrenmana 5'e 2 top kapma oyunuyla devam etti. Daha sonra kısa süreli taktik çalışması yapan ekip, saha kenarında sprint çalışmasıyla antrenmanı tamamladı.

Tedavisi devam eden futbolcu Barış Zeren, çalışmaya katılamadı.