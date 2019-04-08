Osmanlıspor, İstanbulspor Hazırlıkları Başladı
1 saat önce
Spor Toto 1'inci Lig'in 29'uncu haftasında cuma günü deplasmanda İstanbulspor'la karşılaşacak olan Osmanlıspor bir günlük iznin ardından topbaşı yaptı.
Spor Toto 1'inci Lig'in 29'uncu haftasında cuma günü deplasmanda İstanbulspor
'la karşılaşacak olan Osmanlıspor bir günlük iznin ardından topbaşı yaptı. Mor sarılılar, teknik direktör Osman Özköylü
nezaretinde 1 saat 10 dakika çalıştı. Eskişehirspor
maçında forma giyen oyuncular yenileme koşusu yaptıktan sonra antrenmanı tamamladı. Eskişehirspor karşılaşmasında kısa süreli oynayan ve forma şansı bulamayan oyuncular ise ısınmaya yönelik koordinasyon çalışmasıyla antrenmana başladı. 5'e 2 top kapma oyunuyla devam eden antrenmanda dar alanda pas çalışmasına geçildi. Haftanın ilk antrenmanı yarı sahada oynanan çift kale maçla son buldu. Öte yandan antrenmana tedavisi devam eden Tugay Kacar katılmadı.
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 08:59 Kaynak: DHA
Dolarda Hareketli Anlar Yaşanıyor! İşte Güncel Rakamlar
Burak Yılmaz ile Çaykur Rizesporlu Taraftarlar Arasında Gerginlik
Çaykur Rizesporlu Vedat Muriqi Ağları Deldi!
Cihat Arslan: Bosna Hersek'e Gitme Sebebim Hakem Suat Arslanboğa