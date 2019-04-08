Son Dakika Haberleri: Osmanlıspor, İstanbulspor Hazırlıkları Başladı

Osmanlıspor, İstanbulspor Hazırlıkları Başladı

1 saat önce

Spor Toto 1'inci Lig'in 29'uncu haftasında cuma günü deplasmanda İstanbulspor'la karşılaşacak olan Osmanlıspor bir günlük iznin ardından topbaşı yaptı.

Osmanlıspor, İstanbulspor Hazırlıkları Başladı, System.String[]
Spor Toto 1'inci Lig'in 29'uncu haftasında cuma günü deplasmanda İstanbulspor'la karşılaşacak olan Osmanlıspor bir günlük iznin ardından topbaşı yaptı. Mor sarılılar, teknik direktör Osman Özköylü nezaretinde 1 saat 10 dakika çalıştı. 

Eskişehirspor maçında forma giyen oyuncular yenileme koşusu yaptıktan sonra antrenmanı tamamladı. Eskişehirspor karşılaşmasında kısa süreli oynayan ve forma şansı bulamayan oyuncular ise ısınmaya yönelik koordinasyon çalışmasıyla antrenmana başladı. 5'e 2 top kapma oyunuyla devam eden antrenmanda dar alanda pas çalışmasına geçildi. Haftanın ilk antrenmanı yarı sahada oynanan çift kale maçla son buldu. Öte yandan antrenmana tedavisi devam eden Tugay Kacar katılmadı. 

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 08:59 Kaynak: DHA

İstanbulspor, Spor
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