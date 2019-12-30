Osmanlıspor iyi başladı, kötü bitirdi - Son Dakika
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Osmanlıspor iyi başladı, kötü bitirdi

6 saat önce

İlk yarının son maçında deplasmanda Ekol Hastanesi Balıkesirspor ile 1-1 berabere kalan Osmanlıspor, devre arasına 13 puanla 15. sırada girdi.

Osmanlıspor iyi başladı, kötü bitirdi, System.String[]

İlk yarının son maçında deplasmanda Ekol Hastanesi Balıkesirspor ile 1-1 berabere kalan Osmanlıspor, devre arasına 13 puanla 15. sırada girdi.


Başkent ekibi sezonun 17 maçlık ilk bölümünde 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 9 mağlubiyet aldı. Türkiye Futbol Federasyonu, ulusal lisans şartlarını yerine getirmediği için mor-sarılı ekibe üç puan silme cezası verdi.


Takımın yaş ortalaması 22,7


Sözleşmesi biten oyuncularıyla yeniden anlaşmayan, maliyeti yüksek futbolcularla da yollarını ayıran başkent ekibi, transfer yasağı nedeniyle kadrosunu güçlendiremedi.


Sezona teknik direktör Mustafa Dalcı yönetiminde genç futbolcuların ağırlıkta olduğu kadroyla başlayan Osmanlıspor, ilk 6 haftada 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 10 puan topladı. Yaş ortalaması 22,7 olan başkent ekibi, 6. haftadan sonra oynadığı 11 maçın sadece birini kazanabildi.


Mor-sarılılar, ligde son galibiyetini ise 9. haftada sahasında 2-1'lik skorla Akhisarspor karşısında elde etti.


Mustafa Dalcı gitti, İsmet Taşdemir geldi


Akhisarspor galibiyetinin ardından üst üste 4 maçını kaybeden Osmanlıspor'da teknik direktör Mustafa Dalcı ile yollar ayrılırken, göreve İsmet Taşdemir getirildi.


Mor-sarılılar, Taşdemir yönetiminde ilk devrenin son 4 haftasında galibiyet özlemini dindiremese de bu süreçte sadece 1 mağlubiyet yaşadı.


Başkent ekibi, böylece ilk devrenin son 8 haftasında sahadan üç puanla ayrılamadı.


Takımın en golcüsü Mertan


TFF 1. Lig'in ilk yarısında 18 gol atan Osmanlıspor, kalesinde ise 26 gol gördü.


Osmanlıspor'da ilk devrenin en golcü futbolcusu Mertan Caner Öztürk oldu. 15 maçta forma giyen 27 yaşındaki futbolcu, fileleri 5 kez havalandırdı.


Başkent temsilcisinde en fazla süreyi ise 16'şar maçta 90'ar dakika sahada kalan Eric Ayuk ve Atakan Rıdvan Çankaya aldı.


"Yönetimimiz transfer yasağını kaldırmak için çalışıyor"


Teknik direktör İsmet Taşdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yönetimin transfer yasağını kaldırmak için uğraştığını söyledi.


Sezonun ilk yarısında genç futbolcuların fazla olması nedeniyle tecrübe eksikliği sıkıntısı yaşadıklarını vurgulayan Taşdemir, "Genç ve dinamik bir takımız ancak tecrübe eksikliğinden dolayı basit hatalar yapabiliyoruz." dedi.


Genç ekip olmanın avantajı kadar dezavantajının bulunduğunu dile getiren Taşdemir, şu ifadeleri kullandı:


"Yönetimimiz transfer yasağını kaldırmak için çalışıyor. Transferi açabilirsek yapacağımız takviyelerle yolumuza daha emin adımlarla devam edeceğiz. Kadromuzun sınırlı olması nedeniyle alternatif oyuncu konusunda sıkıntı yaşayabiliyoruz. Öncelikle devre arası hazırlık sürecini iyi geçirmeliyiz. Sezonun ikinci yarısında daha iyi bir Osmanlıspor izletmek istiyoruz. Transfer yasağını açamasak da oyuncularımıza güveniyoruz. Sonuna kadar mücadelemizi sürdüreceğiz."


Osmanlıspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 12:00 
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