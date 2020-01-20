Osmanlıspor, Keçiörengücü maçının hazırlıklarına başladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Osmanlıspor, Keçiörengücü maçının hazırlıklarına başladı - Son Dakika Spor

Osmanlıspor, Keçiörengücü maçının hazırlıklarına başladı

6 saat önce

Osmanlıspor, TFF 1. Lig'in 19. haftasında 25 Ocak Cumartesi günü sahasında Keçiörengücü ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Osmanlıspor, Keçiörengücü maçının hazırlıklarına başladı, System.String[]

Osmanlıspor, TFF 1. Lig'in 19. haftasında 25 Ocak Cumartesi günü sahasında Keçiörengücü ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Boluspor galibiyetinin ardından hazırlıklarına ara vermeyen mor-sarılılar, Batıkent Tesisleri'nde yenilenme çalışması gerçekleştirdi.

Teknik direktör İsmet Taşdemir'in saha içerisinde yaptığı kısa motivasyon ve oyuncularına teşekkür toplantısının ardından antrenmana geçildi.

Boluspor maçında forma giyen futbolcular yenilenme koşusu yaparken, karşılaşmada kısa süre görev alan ve oynamayan oyuncular ise ısınma koşusunun ardından dayanıklılık çalışmasıyla antrenmanı tamamladı.

Osmanlıspor, yarın yapacağı antrenmanla başkent derbisinin hazırlıklarını sürdürecek.

Türkiye Futbol Federasyonu, Osmanlıspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 03:58 Kaynak: AA
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