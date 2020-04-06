Osmanlıspor Kulübü, AA'nın 100. kuruluş yıl dönümünü kutladı - Son Dakika

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Osmanlıspor Kulübü, AA'nın 100. kuruluş yıl dönümünü kutladı
26 dakika önce
TFF 1. Lig ekiplerinden Osmanlıspor, Anadolu Ajansının (AA) 100. kuruluş yıl dönümünü kutladı.
TFF 1. Lig ekiplerinden Osmanlıspor, Anadolu Ajansının (AA) 100. kuruluş yıl dönümünü kutladı.
Mor-sarılı kulübün sosyal medya hesaplarından paylaşılan kutlama mesajında, "Doğru, hızlı ve tarafsız habercilik anlayışıyla sadece Türkiye'de değil, dünyada da adından söz ettirme başarısı gösteren AA'nın 100. kuruluş yıl dönümünü kutlar, global olarak yaşadığımız şu zor günlerde tüm çalışanlarına başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.
Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 08:02 Kaynak: AA
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