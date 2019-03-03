Osmanlıspor, Özköylü ile İlk Kez Kaybetti

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Osmanlıspor'un 12 maçlık yenilmezlik serisine Gazişehir Gaziantep son verdi.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Osmanlıspor'un 12 maçlık yenilmezlik serisine Gazişehir Gaziantep son verdi.



Ligde oynadığı son 12 maçta 11 galibiyet ve 1 beraberlik alarak liderliğe kadar yükselen başkent ekibi, 24. hafta mücadelesinde Gazişehir Gaziantep'i konuk etti.



Kerim Avcı'nın 13. dakikada attığı gole engel olamayan ve sahadan 1-0 mağlup ayrılan Osmanlıspor'un 12 maçlık yenilmezlik ve 10 maçlık galibiyet serileri son buldu.



Geçen hafta Abdalı Denizlispor'un 14 maçlık yenilmezlik serisine son veren ve bu sezon ilk kez zirveye yükselen Osmanlıspor, Gazişehir Gaziantep mağlubiyeti sonrası liderliği de kaptırdı.



Son mağlubiyetini 4 ay önce almıştı



Zirvede kalıcı olamayan Osmanlıspor, ligde son mağlubiyetini 4 Kasım 2018'de Eskişehirspor deplasmanında almıştı.



Eskişehirspor yenilgisinin ardından başkent ekibinde teknik direktörlük değişikliği yaşanmış ve Mustafa Reşit Akçay'ın yerine göreve Osman Özköylü gelmişti.



Özköylü yönetiminde müthiş bir performans sergileyen Osmanlıspor, 12 maçta 11 galibiyet ve 1 beraberlik elde etmişti.



Osmanlıspor, böylece teknik direktör değişikliğinin ardından ilk kez maç kaybetti. Mor-sarılı takım ayrıca 5 hafta sonra kalesinde gol gördü.



Son 10 maçını kazanmıştı



Özköylü yönetimindeki ilk maçta İstanbulspor'u 1-0 mağlup eden başkent ekibi, ardından Tetiş Yapı Elazığspor ile 1-1 berabere kaldı.



Osmanlıspor, daha sonra sırasıyla Ümraniyespor'u 1-0, Afjet Afyonspor'u 3-2, Altay'ı 1-0, Adanaspor ve Boluspor'u 3-1, Giresunspor'u 2-0, Balıkesirspor Baltok'u 1-0, Gençlerbirliği'ni 2-0, Kardemir Karabükspor'u da 3-0'la geçti.



Özköylü'nün sezon başında çalıştırdığı Abalı Denizlispor'u da 2-0 yenen Osmanlıspor, üst üste 10 maç kazandı.



Gazişehir Gaziantep engelini geçemeyen Osmanlıspor, 25. hafta mücadelesinde son iki maçından galibiyetle ayrılan ve play-off umutlarını artıran Adana Demirspor'a konuk olacak.

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