Osmanlıspor Teknik Direktörü Ali Güneş: "Bir mali kriter yazısının UEFA'ya bildirilmemesi yüzünden... - Son Dakika

Osmanlıspor Teknik Direktörü Ali Güneş: "Bir mali kriter yazısının UEFA'ya bildirilmemesi yüzünden...

TFF 1. Lig'in 34. haftasında Balıkesirspor'u mağlup eden Osmanlıspor'da Teknik Direktör Ali Güneş, "Bir mali kriter yazısının UEFA'ya bildirilmemesi yüzünden silinen 3 puan belki de şu an bizim küme düşmemize neden oldu" dedi.

TFF 1. Lig'in 34. haftasında Balıkesirspor'u mağlup eden Osmanlıspor'da Teknik Direktör Ali Güneş, "Bir mali kriter yazısının UEFA'ya bildirilmemesi yüzünden silinen 3 puan belki de şu an bizim küme düşmemize neden oldu" dedi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Osmanlıspor Teknik Direktörü Ali Güneş, ligden düştükleri için üzgün olduklarını belirterek, "Aslında seyir zevki güzel bir maç oldu ama maçın güzelliği ve kazanmamız bize yetmedi. Eskişehir'den gelecek belki bir galibiyet ile sevinebilecektik. Ama anlamsız buruk bir galibiyet oldu. Balıkesir takımı da bizle son maç olmasına rağmen oyunu çirkinleştirmeden 2 takım da ofansif bir oyun oynadı. Zaten bol gollü bir maçtı. Biz üzgünüz. Çok genç oyuncular ile ligde kalmaya çalıştık. Ama çabamız yetmedi. Az evvel de söyledim bir mali kriter yazısının UEFA'ya bildirilmemesi yüzünden silinen 3 puan belki de şuan bizim küme düşmemize neden oldu. Çünkü ikili averaj bizdeydi. Eğer o 3 puan bizde kalmış olsa biz bugün ligde kalmayı kutlayacaktık. Üzgünüz Osmanlıspor'un bu şekilde düşmesi içimizi acıtıyor" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Balıkesirspor, Osmanlıspor, Ali Güneş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2020 20:28 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Osmanlıspor Teknik Direktörü Ali Güneş: 'Bir mali kriter yazısının UEFA'ya bildirilmemesi yüzünden... - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

20:05 Son Dakika: Türkiye'de 19 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 16 can kaybı, 924 yeni vaka tespit edildi 19:54 Şampiyonluk maçında ilk 11'ler belli oldu! Okan Buruk'tan sürpriz tercih 19:25 Osmanlıspor, Balıkesirspor'u yenmesine rağmen TFF 1. Lig'e veda etti 19:13 Meteoroloji'den 13 il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı 19:03 Yasin Obuz'dan Nisa'ya: Evrim yılansa, sen çıngıraklı yılansın 18:47 Son dakika: Azez'de sınır kapısı yakınında bomba yüklü araç patladı: 5 ölü, 85 yaralı 18:45 Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Recep Öztürk: Belki önümüzdeki hafta vaka sayısı 500'ün altına inebilir 17:44 Şeyma Subaşı, Elle Türkiye dergisinin yaz sayısının kapak fotoğrafı için poz verdi 17:27 10 ila 19 yaş aralığındaki çocukların koronavirüsü daha çok bulaştırdığı tespit edildi 17:04 İçişleri Bakanlığı, Twitter'da Mehmet Metiner hakkında paylaşım yapan hesabın Bakan Soylu'nun oğluna ait olmadığını açıkladı 17:03 Kuyuda cansız bedenleri bulunan anne ve oğlunu tanıdıkları öldürmüş 15:32 Televizyon dünyasında son yılların en büyük transferi! Cüneyt Arkın, Kuruluş Osman'da oynayacak 12:32 Mısır, Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesine tepki gösterdi 12:22 Sahte sandığı 50 TL'lik banknotun hatalı basım olduğunu öğrenen kadın tekliflere açık 10:55 Merve Boluğur cesur mayosuyla dikkatleri üzerine çekti
Son Dakika: Türkiye'de 19 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 16 can kaybı, 924 yeni vaka tespit edildi
20:05
Şampiyonluk maçında ilk 11'ler belli oldu! Okan Buruk'tan sürpriz tercih
19:54
Osmanlıspor, Balıkesirspor'u yenmesine rağmen TFF 1. Lig'e veda etti
19:25
Meteoroloji'den 13 il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı
19:13
Yasin Obuz'dan Nisa'ya: Evrim yılansa, sen çıngıraklı yılansın
19:03
Son dakika: Azez'de sınır kapısı yakınında bomba yüklü araç patladı: 5 ölü, 85 yaralı
18:47
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Recep Öztürk: Belki önümüzdeki hafta vaka sayısı 500'ün altına inebilir
18:45
Şeyma Subaşı, Elle Türkiye dergisinin yaz sayısının kapak fotoğrafı için poz verdi
17:44
10 ila 19 yaş aralığındaki çocukların koronavirüsü daha çok bulaştırdığı tespit edildi
17:27
İçişleri Bakanlığı, Twitter'da Mehmet Metiner hakkında paylaşım yapan hesabın Bakan Soylu'nun oğluna ait olmadığını açıkladı
17:04
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2020 20:55:05. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Osmanlıspor Teknik Direktörü Ali Güneş: "Bir mali kriter yazısının UEFA'ya bildirilmemesi yüzünden... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]