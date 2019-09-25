Son Dakika Haberleri: Osmanlıspor Teknik Direktörü Dalcı: "Bizim için kupa değil lig önemli"
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Osmanlıspor Teknik Direktörü Dalcı: "Bizim için kupa değil lig önemli"

13 dakika önce

Osmanlıspor Teknik Direktörü Dalcı: "Bizim için kupa değil lig önemli" "Kupadan çok ligi düşündüğümüz için buraya çok fazla önem vermedik" "Oyuncularımızı görebilmek adına iyi bir prova oldu"ANKARA - İçel İdmanyurdu'na penaltı atışları sonrası yenilerek Türkiye Kupasından elenen...

Osmanlıspor Teknik Direktörü Dalcı: "Bizim için kupa değil lig önemli"

"Kupadan çok ligi düşündüğümüz için buraya çok fazla önem vermedik"

"Oyuncularımızı görebilmek adına iyi bir prova oldu"

ANKARA - İçel İdmanyurdu'na penaltı atışları sonrası yenilerek Türkiye Kupasından elenen Osmanlıspor'un Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, "Bizim için kupa değil lig önemli" dedi.

Maçın ardından İhlas Haber Ajansı muhabirine açıklamalarda bulunan Osmanlıspor Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, "Kupadan çok ligi düşündüğümüz için buraya çok fazla önem vermedik" şeklinde konuştu.

"Genç oyuncularımız futbolun doğrularını yapmaya çalıştılar"

Maçın genç oyuncuları görebilmek adına iyi bir prova olduğunu belirten Dalcı, "Rakibimizi tebrik ediyorum. Bir gerçek var bizim genç oyuncularımızı görmek adına ileride ligde bize kim faydalı olur ya da olamaz diye oyuncularımızı denedik. Bu da bize bir fikir verdi. Açıkçası bizim için kupa değil lig önemli. Kupadan çok ligi düşündüğümüz için buraya çok fazla önem vermedik. Oyuncularımızı görebilmek adına iyi bir prova oldu. Genç oyuncularımız futbolun doğrularını yapmaya çalıştılar. Skordan çok benim için önemli olan bundan sonra ki süreçte kaç tane oyuncumdan faydalanabileceğim. Altyapıdan gelen kaç tane futbolcum bana ligde fayda sağlar bunlar benim için önemliydi. Zevkli bir maç oldu. İzleyenlere iyi bir maç izlettiğimizi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Osmanlıspor Teknik Direktörü Dalcı: Bizim için kupa değil lig önemli

Mustafa Dalcı, Türkiye, İçel, Spor

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 01:08 Kaynak: İHA
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