Osmanlıspor TFF 1'inci Lig'e veda etti

STAT: Osmanlı

HAKEMLER: Mert Güzenge, Ömer Tevfik Özkoç, Ali Tuna

BALIKESİRSPOR: Yiğithan, Kağan, Sezer (Dk.86 Enes Karabulut), Batuhan, Berat, Serdar, Görkem (Dk.46 Ezeh), Mrsic (Dk.86 Emre Şahin ), Malle, Celal Emir (Dk.81 Emirhan Çakır), Kethevoama

SARI KARTLAR: Atakan Çetinkaya, Beykan Şimşek (Osmanlıspor), Batuhan İşçiler, Görkem Fidani Serdar Güncü (Dk.90 Taha Yavuz Yılmaz ), Aly Malle, Kağan Kayalı , Emirhan Çakır (Balıkesirspor)

TFF 1'inci Lig'in kapanış haftasında Osmanlıspor sahasında Balıkesirspor'u konuk etti. Karşılaşmadan 4-3 galip ayrılan Osmanlıspor, sezonu 30 puanla 16'ncı sırada tamamladı ve TFF 1'inci Lig'e veda eden son takım oldu.

- Ankara