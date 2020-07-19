Osmanlıspor TFF 1'inci Lig'e veda etti

STAT: Osmanlı
HAKEMLER: Mert Güzenge, Ömer Tevfik Özkoç, Ali Tuna
OSMANLISPOR: Ahmet, Ali Ülgen
(Dk.29 Oğuz Yıldırım), Mehmet Yiğit, Tunahan Keskin
, Ali Emre
İyican (Dk.46 Tamer Aşık), Atakan (Dk.78 Barış Zeren
), Doğukan, Eric Ayuk, Mertan Caner Öztürk
(Dk.90 Batuhan Yılmaz
), Beykan Şimşek
, Erdem Çetinkaya
(Dk.90 Tugay Kaçar)
BALIKESİRSPOR: Yiğithan, Kağan, Sezer (Dk.86 Enes Karabulut), Batuhan, Berat, Serdar, Görkem (Dk.46 Ezeh), Mrsic (Dk.86 Emre Şahin
), Malle, Celal Emir (Dk.81 Emirhan Çakır), Kethevoama
GOLLER: Dk.31 (P) Mertan Caner
Öztürk, Dk.58 Doğukan Efe, Dk.62, Dk.80 Beykan Şimşek (Osmanlıspor
), Dk.19 Celal Emir Dede, Dk.38 Kethevoama, Dk.66 Antonio Mrsic (Balıkesirspor
)
SARI KARTLAR: Atakan Çetinkaya, Beykan Şimşek (Osmanlıspor), Batuhan İşçiler, Görkem Fidani Serdar Güncü (Dk.90 Taha Yavuz Yılmaz
), Aly Malle, Kağan Kayalı
, Emirhan Çakır (Balıkesirspor)
TFF 1'inci Lig'in kapanış haftasında Osmanlıspor sahasında Balıkesirspor'u konuk etti. Karşılaşmadan 4-3 galip ayrılan Osmanlıspor, sezonu 30 puanla 16'ncı sırada tamamladı ve TFF 1'inci Lig'e veda eden son takım oldu.
- Ankara