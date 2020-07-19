Osmanlıspor TFF. 1. Lig'den düştü - Son Dakika

Osmanlıspor TFF. 1. Lig'den düştü

TFF 1. Lig'in 34. haftasında EH Balıkesirspor'u 4-3 mağlup eden Osmanlıspor, Eskişehirspor'un Boluspor'a 3-0 mağlup olması sonucu ligden düştü.

TFF 1. Lig'in 34. haftasında EH Balıkesirspor'u 4-3 mağlup eden Osmanlıspor, Eskişehirspor'un Boluspor'a 3-0 mağlup olması sonucu ligden düştü. - ANKARA

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Haber Yayın Tarihi: 19.07.2020 19:33 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Osmanlıspor TFF. 1. Lig'den düştü - Son Dakika Spor
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00:57
Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Başakşehir'in şampiyonluğunu sahada futbolcularla kutladı
00:52
Konyaspor cephesi, Trabzonspor'un penaltısına sosyal medyadan tepki gösterdi
23:50
Son Dakika: Antalyaspor'a 1-0 mağlup olan Ankaragücü, Süper Lig'den düşen ilk takım oldu
23:00
Parkta yürüyüş yapan 3 kadın, karşılarına çıkan ayı ile selfie çekti
21:50
6'ncı kattan düşen doktorun feci ölümü! Yakınları sinir krizi geçirdi
18:56
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17:44
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