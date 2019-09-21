Son Dakika Haberleri: Osmanlıspor, üç maç aradan sonra güldü
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Osmanlıspor, üç maç aradan sonra güldü

1 saat önce

Osmanlıspor'a galibiyeti getiren golleri, 27. dakikada Eric Ayuk ve 64. dakikada Beykan Şimşek kaydetti.

Osmanlıspor, üç maç aradan sonra güldü, System.String[]

Osmanlıspor'a galibiyeti getiren golleri, 27. dakikada Eric Ayuk ve 64. dakikada Beykan Şimşek kaydetti. Altınordu'nun tek golünü ise 46. dakikada Muhammed Mert attı.


Ankara ekibi, bu sonuçla puanını 7'ye yükseltirken, Altınordu 4 puanda kaldı.


STAT: Osmanlı


HAKEMLER: Yasin Kol, Cemal Alpay, Cemil Tunç


OSMANLISPOR: Mele - Oğuz, Mehmet, Atakan, Ali Eren (Dk.81 Tamer Aşık), Hasan, Ayuk, Beykan, Barış (Dk.68 Jovan Blagojevic), Okan, Erdem (Dk.65 Mertan)


ALTINORDU: Erhan - Kerim, Sinan, Tagir, Budak, Oğulcan, Berkay (Dk.79 Burak) Hüseyin (Dk. 46 Ersel) Muhammed, Anıl, Yasin (Dk.46 Fatih)


GOLLER: Dk.27 Erik Mbu Ayuk, Dk. 64 Beykan Şimşek (Osmanlıspor) - Dk.46 Muhammed Mert (Altınordu)


SARI KART: Barış Zeren, Oğuz Yıldırım, Ali Eren İyican, Mehmet Yiğit, Santiago Mele, Beykan Şimşek, Hasan Kılıç (Osmanlıspor)

Beykan Şimşek, Altınordu, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 08:10 
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