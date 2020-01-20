Osmanlıspor'un galibiyet hasreti sona erdi - Son Dakika
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Osmanlıspor'un galibiyet hasreti sona erdi

6 saat önce

Osmanlıspor, TFF 1. Lig'de 8 maç sonra sahadan 3 puanla ayrıldı.

Osmanlıspor'un galibiyet hasreti sona erdi, System.String[]

Osmanlıspor, TFF 1. Lig'de 8 maç sonra sahadan 3 puanla ayrıldı.

Başkent temsilcisi, ikinci devreye deplasmanda Boluspor'u 2-0 yenerek galibiyetle başladı.

Alt sıralardan kurtulmaya çalışan mor-sarılılar, sezonun ilk yarısını kendisi gibi 13 puanla tamamlayan rakibini mağlup ederek rahat bir nefes aldı.

Ligde 8 maç sonra kazanan İsmet Taşdemir yönetimindeki Osmanlıspor, puanını 16'ya yükselti.

Başkent ekibi, Boluspor maçı öncesi son galibiyetini 9. haftada sahasında 2-1'lik skorla Akhisarspor karşısında elde etmişti.

Taşdemir ile bir kez kaybetti

Osmanlıspor, göreve 14. haftada gelen teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde çıktığı 5 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

Ligde 15. sırada bulunan Osmanlıspor, 19. hafta mücadelesinde başkentin bir diğer ekibi Keçiörengücü'nü ağırlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonu, Osmanlıspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 09:46 Kaynak: AA
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