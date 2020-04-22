Osmanlıspor'un genç futbolcusu Ali Eren İyican: "En büyük hayalim ay-yıldızlı formayı giymek" - Son Dakika
Son Dakika Spor Osmanlıspor'un genç futbolcusu Ali Eren İyican: 'En büyük hayalim ay-yıldızlı formayı giymek' - Son Dakika Spor

Osmanlıspor'un genç futbolcusu Ali Eren İyican: "En büyük hayalim ay-yıldızlı formayı giymek"

17 dakika önce

TFF 1. Lig ekibi Osmanlıspor'un genç futbolcusu Ali Eren İyican, "En büyük hayalim ay-yıldızlı formayı giymek.

TFF 1. Lig ekibi Osmanlıspor'un genç futbolcusu Ali Eren İyican, "En büyük hayalim ay-yıldızlı formayı giymek." dedi.

Başkent ekibinin 20 yaşındaki sol beki Ali Eren, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) futbola etkisi, kariyer planlaması ve Osmanlıspor'un durumuna ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Koronavirüs sürecinde çalışmalarına bireysel olarak devam ettiğini belirten Ali Eren, "Tabii ki antrenmansız kalmıyoruz. Hocalarımızın verdiği program dahilinde antrenmanlarımızı gerçekleştiriyoruz. Bu süreçte antrenmanlarımı bireysel olarak gerek evde gerekse kulüpte yapıyorum. Koşu antrenmanı için kulübe gidiyorum, kuvvet antrenmanlarını ise evimde gerekleştirebiliyorum. Kulüpten gerekli malzemeleri alıyorum veya ulaşabiliyorsam başka yerlerden temin ediyorum. Açıkçası çok fazla dışarı çıkmamaya çalışıyorum." ifadelerini kullandı.

Genç futbolcu, performanslarının olumsuz etkilendiğine işaret ederek, "Bireysel yaptığın antrenman, kulüpte yaptığın antrenman kadar etkili olamayabiliyor. Bireysel yaptığın çalışmalarda moral ve motivasyon her gün aynı seviyede olamayabiliyor. Kulüpteyken bu durumda arkadaşların yanında oluyor. Onların desteğiyle beraber moralin, motivasyonun yükseliyor. Antrenmana daha fazla konsantre olabiliyorsun. Bireysel çalışırken bu çok mümkün olmuyor. O yüzden performansımız etkileniyor." değerlendirmesini yaptı.

Koronavirüs nedeniyle liglerin ara verildiğini hatırlatan Ali Eren, "En az 15 günlük hazırlık dönemi geçirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bu 15 gün içerisinde 2-3 hazırlık maçı yapmamız lazım ki eski maç performansımıza kavuşabilelim. Bu da bizim için çok önemli." diye konuştu.

Evde antrenman dışında neler yaptığını anlatan Osmanlısporlu futbolcu, şöyle devam etti:

"Babamla beraber konsol oyunları oynuyorum. Zamanımızı böyle geçiriyoruz. Sağ olsun annem de bizi sıkılmadan, darılmadan, bunalmadan izliyor. Ayrıca kitap okuyorum, dizi izliyorum, mobil oyunlar oynuyorum. Takım arkadaşım Okan ağabeyden kedi sahiplenmiştim. Daha çok onunla vakit geçiriyorum. Evdeki zamanımı bu şekilde değerlendiriyorum."

Hedefi Avrupa'da oynamak

Türk futbolunda gelecek vadeden isimler arasında gösterilen Ali Eren İyican, kariyer planlaması hakkında da konuştu.

Altyapıdan itibaren başkent ekibinde forma giyen genç futbolcu, "Öncelikle büyüdüğüm kulüp olan Osmanlıspor'un ligde kalması için elimden gelen en iyi performansı göstereceğim. Daha sonrasında en büyük hayalim ay-yıldızlı formayı giymek. Bu, benim için gerçekten büyük onur ve gurur olur. Her futbolcu bunun hayaliyle yatar, kalkar. Her genç futbolcu gibi Avrupa takımlarında oynamak istiyorum. Kendimi daha fazla geliştirmek istiyorum. Kariyer planlamamda Avrupa'da oynamak ön planda." ifadelerini kullandı.

"Koronavirüs tamamen kontrol altına alındıktan sonra maçlar oynatılmalı"

Liglerin durumuyla ilgili de görüşlerini paylaşan Ali Eren, "Virüs tamamıyla kontrol altına alınmadan liglerin başlatılabilmesinin mantıklı olabileceğini düşünmüyorum." dedi.

"Bu sadece seyircileri etkileyen bir durum değil." diyen Ali Eren, şunları söyledi:

"Biz sporcuyuz, stada gidene kadar birçok kez dış ortamla temas halindeyiz. Bu da hem bizim hem de ailemizin sağlığı açısından tehlikeli bir durum. Oraya gittikten sonra ayrıca sadece 11'e 11 karşılaşmıyoruz. Yedekler, teknik ekip, destek ekibi, yöneticiler yaklaşık 100 kişilik insan topluluğu var. Bu, sıkıntılı bir durum, birilerine bir şey olabilir."

Ali Eren, "Koronavirüs tamamen kontrol altına alındıktan sonra yaz aylarında tabii ki maçlar oynatılmalı, bir sonuca varılmalı, şampiyon, küme düşen belli olmalı. Bu şekilde bir puanla şampiyon olabilen, bir puanla küme düşecek takımlar olacak. Bu yüzden bu durum bana çok adaletli gelmiyor. Her şey netleşene kadar liglerin oynatılması, devam etmesi gerektiğini düşünüyorum." şeklinde görüş belirtti.

"Ligde kalacağımızı düşünüyorum"

Ali Eren, 28 haftası tamamlanan TFF 1. Lig'de 15. sıradaki Boluspor'un bir puan gerisinde 16. sırada yer alan Osmanlıspor'un kümede kalacağına inandığını dile getirdi.

"Ligde kalma şansımızın diğer rakiplerimize göre daha fazla olduğunu düşünüyorum." değerlendirmesinde bulunan savunma oyuncusu, "En yakın rakibimizle aramızda bir puan fark var. Kalan maçlarımızda alabileceğimiz maksimum puanları alıp, en yakın rakibimizin üstüne çıkarak ligde kalacağımızı düşünüyorum." diye konuştu.

Ali Eren İyican, "Ülkece geçirdiğimiz bu zor zamanlarda evde kal, sporsuz antrenmansız kalma" çağrısı da yaptı.

Osmanlıspor'un genç futbolcusu Ali Eren İyican: En büyük hayalim ay-yıldızlı formayı giymek

Koronavirüs, Osmanlıspor, Ali Eren, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.04.2020 12:19 Kaynak: AA

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