Osmanlıspor'un iş adamı Şenol Ayvaz'a satışı gerçekleşmedi - Son Dakika
Son Dakika Spor Osmanlıspor'un iş adamı Şenol Ayvaz'a satışı gerçekleşmedi - Son Dakika Spor

Osmanlıspor'un iş adamı Şenol Ayvaz'a satışı gerçekleşmedi

6 saat önce

TFF 1. Lig ekiplerinden Osmanlıspor'un, Trabzonlu iş adamı Şenol Ayvaz'a satılması süreci olumsuz sonuçlandı.

Osmanlıspor'un iş adamı Şenol Ayvaz'a satışı gerçekleşmedi, System.String[]

TFF 1. Lig ekiplerinden Osmanlıspor'un, Trabzonlu iş adamı Şenol Ayvaz'a satılması süreci olumsuz sonuçlandı.

Kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, ödeme konusunda çıkan pürüzler nedeniyle devir işlemleri yapılamadı.

Şenol Ayvaz, daha önce Osmanlıspor'un Antalya kampını ziyaret ederek, basına açıklamalarda bulunmuştu.

Süper Lig'de 2015-2016 sezonunu 5. sırada bitiren ve UEFA Avrupa Ligi'ne katılan Osmanlıspor, 2017-2018 sezonu sonunda küme düşmüştü.

Başkent ekibi, geçen sezon TFF 1. Lig'de play-off etabına kalmasına rağmen Süper Lig bileti alamadı. Osmanlıspor, bu sezon TFF 1. Lig'de ilk devreyi 15. sırada tamamladı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Osmanlıspor, Antalya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 03:14 Kaynak: AA
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