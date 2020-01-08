Osmanlıspor'un iş adamı Şenol Ayvaz'a satışı gerçekleşmedi - Son Dakika
Son Dakika Spor Osmanlıspor'un iş adamı Şenol Ayvaz'a satışı gerçekleşmedi - Son Dakika Spor

Osmanlıspor'un iş adamı Şenol Ayvaz'a satışı gerçekleşmedi

7 saat önce

Kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, ödeme konusunda çıkan pürüzler nedeniyle devir işlemleri yapılamadı.

Osmanlıspor'un iş adamı Şenol Ayvaz'a satışı gerçekleşmedi, System.String[]

Kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, ödeme konusunda çıkan pürüzler nedeniyle devir işlemleri yapılamadı.


Şenol Ayvaz, daha önce Osmanlıspor'un Antalya kampını ziyaret ederek, basına açıklamalarda bulunmuştu.


Süper Lig'de 2015-2016 sezonunu 5. sırada bitiren ve UEFA Avrupa Ligi'ne katılan Osmanlıspor, 2017-2018 sezonu sonunda küme düşmüştü.


Başkent ekibi, geçen sezon TFF 1. Lig'de play-off etabına kalmasına rağmen Süper Lig bileti alamadı. Osmanlıspor, bu sezon TFF 1. Lig'de ilk devreyi 15. sırada tamamladı.


Spor Arena İddaa İçerik Uzmanı Cengiz İzmitli, bültendeki maçları değerlendirdi...


Türkiye Futbol Federasyonu, Osmanlıspor, Antalya, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 04:19 
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