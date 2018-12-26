Son Dakika Haberleri: Osmanlıspor'un Kamp Programı Belli Oldu

Osmanlıspor'un Kamp Programı Belli Oldu

2 saat önce

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Osmanlıspor, ikinci yarı hazırlıklarına 29 Aralık'ta tesislerinde başlayacak.

Osmanlıspor'un Kamp Programı Belli Oldu, System.String[]
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Osmanlıspor, ikinci yarı hazırlıklarına 29 Aralık'ta tesislerinde başlayacak.

İlk devreyi 6. sırada bitiren başkent temsilcisinin devre arası kamp programı belli oldu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, mor-sarılı oyuncular, 29 Aralık'ta Batıkent Tesisleri'nde toplanacak ve 31 Aralık'a kadar hazırlıklarını Ankara'da sürdürecek.

Başkent temsilcisi, daha sonra devre arası kampı için Antalya'ya gidecek. Belek Turizm Bölgesi'nde 2-12 Ocak tarihlerinde kamp yapacak Osmanlıspor, iki hazırlık maçı oynamayı planlıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 02:33 Kaynak: AA

Aralık, Spor
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