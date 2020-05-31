Osmanlıspor'un kaptanı Mehmet Yiğit liglerin başlamasını doğru bulmuyor - Son Dakika

Osmanlıspor'un kaptanı Mehmet Yiğit liglerin başlamasını doğru bulmuyor

Osmanlıspor'un kaptanı Mehmet Yiğit, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle askıya alınan liglerin yeniden başlatılması kararını doğru bulmadığını söyledi.

Osmanlıspor'un kaptanı Mehmet Yiğit, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle askıya alınan liglerin yeniden başlatılması kararını doğru bulmadığını söyledi.

TFF 1. Lig ekibinin tecrübeli savunma oyuncusu Mehmet Yiğit, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Mehmet, TFF 1. Lig'in 19 Haziran'da yeniden başlayacak olmasıyla ilgili, "Benim şahsi fikrim, liglerin hiç başlatılmamasıydı. Federasyon başkanımızın veya federasyon çalışanlarımızın bir yol bulup, bir yol haritası çizip ligleri oynattırmaması gerektiğini düşünüyorum. Ülkemizin, kulüplerimizin içinde bulunduğu ekonomik sıkıntılardan dolayı ligleri oynatma kararı aldılar." diye konuştu.

Liglerin başlama tarihini de erken bulduğunu belirten 28 yaşındaki futbolcu, "Süper Lig ve TFF 1. Lig'de maçlar çok erken oynanacak. Çünkü zor bir süreçten geçtik, ardından belirsiz bir süreç geldi. Kendi takımımıza bakacak olursak bir hafta önce idmanlara başladık. Zaten bir haftalık idman programında normal, dayanıklılık, aerobik koşuları yapma amacımız var. 15 gün sonra maç oynayacağız. Sakatlık olsa... Ligin başlama tarihi çok erken." değerlendirmesinde bulundu.

Kısa sürede tam anlamıyla form tutmalarının zor olacağını vurgulayan Mehmet, ligde kalan 6 haftada önceki haftalar gibi kora kor mücadelelerin yaşanmayacağını, daha çok takımların bir gol atıp kazanma odaklı oynayacağını düşündüğünü dile getirdi.

Mehmet Yiğit, tutabildikleri kadar form tutup bir an önce düşme potasından çıkmaya çalışacaklarının altını çizdi.

Koronavirüs nedeniyle uzun süre saha antrenmanı yapamadıklarına dikkati çeken Mehmet, sakatlık riskine işaret ederek şunları kaydetti:

"Lig için tatil süresi çok uzun oldu. Normal sezonda bile bu kadar uzun bir aramız yoktu. Geçen hafta yüklemelere başladık. Ankara'da şu an havalar iyi gidiyor ama 5-10 gün sonra havalar çok sıcak olacak. Nasıl bir idman, yükleme programı belirleyeceğiz? Çok ilginç. Bu 6 haftalık süreç geçtikten sonra normalde Erzurum, Bolu'da toplanan takımlarımız vardı. Takımların çoğu mecburen lig sonunda 10 gün ara verecek. 10 gün aradan sonra yine takımı toplamak zorunda kalacaklar. Alışmış olduğumuz bir düzen var. Acaba bu düzen oyuncuları sakatlığa sürükler mi? Benim şahsi kanaatim sürükler ama tabii ki federasyonumuzun aldığı bir karar var. Önce insan sağlığı denilen bir karardı ama sonrasında baktık ki o çok da ön planda tutulmuyor. Biz çıkıp oynayacağız, elimizden geleni yapacağız. Sakatlanmayalım diye Allah'a sığınacağız. Hem idman yapıp hem dua edeceğiz."

Mehmet, başkent temsilcisinde bir personelin koronavirüs testinin pozitif çıktığını hatırlatarak, "Kendimizi yüzde 100 idmana veremiyoruz. Kulüp çalışanlarımız da öyle. Burada hepimiz bir karantina ortamındayız ama pozitif çıkan ağabeyimizden belki 2 gün önce bize de bulaştı. 14 gün kuluçka süresi var diyorlar. İnşallah yeni vaka olmaz, tekrar testten geçeceğiz. İnşallah Yeni Malatyaspor'da olduğu gibi bizde de vaka sayısı artmaz. Psikolojimizi de bir şekilde düzeltmek zorundayız. Az düşünmeye çalışıyorum, takım arkadaşlarıma da onu söylüyorum. Gerçekten bu süreçten çok etkilendik. İnsanlar birbirinden neredeyse korkar halde." ifadelerini kullandı.

"Yönetimsel boşluk vardı"

Başkent ekibinin kaptanı Mehmet Yiğit, takımda yaşanan başkan ve teknik direktör değişikliğine ilişkin görüşlerini de paylaştı.

Mustafa Dalcı ve İsmet Taşdemir'in ardından teknik direktörlük görevine Ali Güneş'in geldiğini anımsatan savunma oyuncusu, "Takım kaptanı olarak hem Mustafa hem de İsmet hocadan gerçekten çok memnundum. Hem insani açıdan hem de hocalık yönünden bize çok şeyler kattılar. Onlara teşekkür etmek istiyorum." dedi.

"Bu takım gerçekten daha fazla puanlar alabilirdi. Çok rahat bir pozisyonda da olabilirdik." diyen Mehmet, şöyle konuştu:

"Bizim sadece yönetimsel bir boşluğumuz vardı. Yeni gelen Mehmet Emin Katipoğlu başkanımızla takım halinde yaptığımız toplantıda da söyledim; arkamızda itici bir güç, en azından sallandığımızda bir dayanağımız olmalıydı. Biz her sallandığımızda takım halinde hep yalpa yaptık, hiç toparlayacak bir dayanağımız olmadı. Ancak şimdi Mehmet Emin başkanımız geldi, çok tecrübeli bir başkan. Daha önce bu takımı Süper Lig'e çıkardı, Malatyaspor'da şampiyonluk yaşadı. Beni de Malatyaspor'a çok istemişti, kendi adıma çok mutlu oldum."

Mor-sarılı ekibin yeni başkanı Katipoğlu'nun kendilerine her zaman yanlarında olacağını, çözüm üreteceğini, sorunların böyle devam etmeyeceğini söylediğini aktaran Mehmet, "Geldiğinden beri sorunlarımızla daha yakından ilgileniyor. Elinde sihirli değnek yok, sorunları bir anda çözemese de en azından çözmeye çalışıyor. İyi gayretini görüyoruz. Bu da kulüp çalışanlarımıza, futbolcu arkadaşlarımıza yansıyor. Ben şahsen onu gözlemliyorum. İnsanlar artık gülerek işe geliyor, daha canla başla çalışıyor." şeklinde görüş belirtti.

Mehmet, yönetim değişikliği sonrası kulüpte pozitif bir havanın bulunduğunun altını çizerek, şunları söyledi:

"Burada 5-6 ay maaş alamayan insanlar vardı. Adam hem ailesini düşündü hem de burada işini yapmaya çalıştı. O süreçte insandan bir şey istesen... Allah bin kere razı olsun, hiçbiri bize surat yapmadı ama ister istemez tecrübeli bir oyuncu olduğum için hissediyordum. İnsanlar evini mi geçindirsin, kulübü mü düşünsün? Takım kötü durumda onu mu düşünsün? Yeni başkanımızın gelmesiyle her şeyin tamamen hallolmamasıyla beraber bayramdan önce biraz ödeme yapıldı. İnsanların o sinerjisi bambaşka bir havaya büründü. Sinerji ortamına çok inanan bir insanım. Kulüp binasının sinerjisinin değişmesi sahaya da yansıdı. İnsanların yüzü gülmeye başladı. Daha önce de çabalıyorduk ama başımızda disiplini sağlayacak bir şey olmadığı için ben de dahil 'işimi yapayım, olursa olur olmazsa olmaz' havasındaydık. Ama şimdi yeni yönetimimizin çabasını gördükten sonra bir yapacağıma iki yapma gayreti içerisindeyim. İnşallah sonunda mutlu sona ulaşacağımızı düşünüyorum."

Kişisel hedefleriyle ilgili de konuşan Mehmet Yiğit, geçen sezon başkent temsilcisinde forma şansı bulamadığı dönemde de çalışmayı hiçbir zaman bırakmadığını belirterek, "Genç arkadaşlarıma da çalışmayı bırakmamalarını tavsiye ediyorum. Kısa vadedeki hedeflerim arasında ilk başta Osmanlıspor'u ligde tutmak var. İnşallah yeni yapılanmayla seneye şampiyonluğa oynarız. Uzun vadede ise teknik direktörlük planım var. İnşallah Fatih, Şenol hocalarımız gibi ben de çok başarılı hoca olurum." diyerek sözlerini tamamladı.

Osmanlıspor'un kaptanı Mehmet Yiğit liglerin başlamasını doğru bulmuyor

Koronavirüs, Osmanlıspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.05.2020 01:00 Kaynak: AA

Son Dakika Spor Osmanlıspor'un kaptanı Mehmet Yiğit liglerin başlamasını doğru bulmuyor - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

ABD'deki gösterilerde Beşiktaş ile ilgili yazılan duvar yazısı dikkat çekti TFF'nin yabancı transfere yaş sınırı getirme düşüncesi Muslera'nın Galatasaray'daki geleceğini tehlikeye soktu 1,5 milyon YouTube abonesi bulunan Galatasaray, Avrupa'da ilk 10'a girdi Paris Saint Germain, 50 milyon euro ödeyerek Icardi'nin bonservisini aldı Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Muriç'i ısrarla isteyen Lazio, 20 milyon euro ödemeye hazır Beşiktaşlı Dorukhan Toköz Fenerbahçe iddialarına sosyal medyadan yanıt verdi Malatyaspor, Beşiktaş'ın gündemindeki Gökhan Töre'nin sözleşmesini uzattığını federasyona bildirdi Fenerbahçe'nin kadroda düşünmediği Max Kruse'ye 3 Bundesliga ekibi talip oldu Fenerbahçe'nin eski yıldızı Tuncay Şanlı: Fenerbahçe'de göreve hazırım Süper Lig ekibi Göztepe'nin gözü Fenerbahçeli Alper Potuk'ta Beşiktaş, menajerlerin önerdiği Brezilyalı Carlos Eduardo'yu gündemine aldı Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: Avrupa engeli kalktı Atletico Madrid'in Kolombiyalı yıldızı Santiago Arias Galatasaray'a geliyor NBA yıldızı Curry'nin eşi, Trump'ın göstericilerle ilgili sözlerine tepki gösterdi: İğrençsin Fenerbahçe, kulüp logolu koruyucu maske satışına başladı
Atatürk'e ayran ikram eden yaşlı kadın Düzce'de son yolculuğa uğurlandı Atatürk'e ayran ikram eden yaşlı kadın Düzce'de son yolculuğa uğurlandı         
18:55
Normalleşme sürecinin başlamasına saatler kaldı! İşte 1 Haziran'da kalkacak yasaklar ve açılacak yerler Normalleşme sürecinin başlamasına saatler kaldı! İşte 1 Haziran'da kalkacak yasaklar ve açılacak yerler         
18:06
Bayramda köy ziyareti yapan ailede koronavirüs çıkınca köy karantinaya alındı Bayramda köy ziyareti yapan ailede koronavirüs çıkınca köy karantinaya alındı         
17:53
PKK'nın sözde Kazan Vadisi sorumlusunun da bulunduğu 3 terörist etkisiz hale getirildi PKK'nın sözde Kazan Vadisi sorumlusunun da bulunduğu 3 terörist etkisiz hale getirildi         
17:51
Malatyaspor, Beşiktaş'ın gündemindeki Gökhan Töre'nin sözleşmesini uzattığını federasyona bildirdi Malatyaspor, Beşiktaş'ın gündemindeki Gökhan Töre'nin sözleşmesini uzattığını federasyona bildirdi         
17:33
George Floyd'un kardeşinden Trump'a tepki: Bana konuşma fırsatı vermedi, sürekli sözümü kesti George Floyd'un kardeşinden Trump'a tepki: Bana konuşma fırsatı vermedi, sürekli sözümü kesti         
17:27
İngiltere'deki araştırmaya göre koronavirüs, ameliyat sonrası ölüm riskini yükseltiyor İngiltere'deki araştırmaya göre koronavirüs, ameliyat sonrası ölüm riskini yükseltiyor         
17:27
George Floyd'un öldürülmesinin ardından başlayan gösteriler 3 ülkeye daha sıçradı George Floyd'un öldürülmesinin ardından başlayan gösteriler 3 ülkeye daha sıçradı         
17:21
Fenerbahçe'nin kadroda düşünmediği Max Kruse'ye 3 Bundesliga ekibi talip oldu Fenerbahçe'nin kadroda düşünmediği Max Kruse'ye 3 Bundesliga ekibi talip oldu         
17:15
Son Dakika: SpaceX'in uzaya fırlattığı Crew Dragon kapsülü Uluslararası Uzay İstasyonu'na bağlandı Son Dakika: SpaceX'in uzaya fırlattığı Crew Dragon kapsülü Uluslararası Uzay İstasyonu'na bağlandı         
17:14
Hadımköy Prof. Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi Hizmete açıldı! İşte özellikleri Hadımköy Prof. Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi Hizmete açıldı! İşte özellikleri         
16:59
Fenerbahçe'nin teknik direktör adayı Tayfun Korkut: Sarı lacivertli kulüple ile görüşmedim Fenerbahçe'nin teknik direktör adayı Tayfun Korkut: Sarı lacivertli kulüple ile görüşmedim         
16:53
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul'un Fethi'ne işgal diyenlere sert tepki: Kendini bilmezler Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul'un Fethi'ne işgal diyenlere sert tepki: Kendini bilmezler         
16:29
Beşiktaşlı Dorukhan Toköz Fenerbahçe iddialarına sosyal medyadan yanıt verdi Beşiktaşlı Dorukhan Toköz Fenerbahçe iddialarına sosyal medyadan yanıt verdi         
16:27
Atletico Madrid'in Kolombiyalı yıldızı Santiago Arias Galatasaray'a geliyor Atletico Madrid'in Kolombiyalı yıldızı Santiago Arias Galatasaray'a geliyor         
16:05
Kadın milletvekili karantina kurallarını hiçe saydı! Olayın ardından 'yasak aşk' çıktı Kadın milletvekili karantina kurallarını hiçe saydı! Olayın ardından 'yasak aşk' çıktı         
15:57
5 kişinin öldüğü silahlı aile kavgasına ilişkin 2 zanlı yakalandı 5 kişinin öldüğü silahlı aile kavgasına ilişkin 2 zanlı yakalandı         
15:53
11 dünya rekoru kıran Olimpiyat efsanesi sprinter Bobby Morrow yaşamını yitirdi 11 dünya rekoru kıran Olimpiyat efsanesi sprinter Bobby Morrow yaşamını yitirdi         
15:35
Soylu, 12 Nisan'da neden istifa etti? İlk kez bizzat açıkladı Soylu, 12 Nisan'da neden istifa etti? İlk kez bizzat açıkladı         
15:33
ABD'deki protestolara dünyaca ünlü hacker grubu Anonymous da dahil oldu! Polis telsizlerini ele geçirdiler ABD'deki protestolara dünyaca ünlü hacker grubu Anonymous da dahil oldu! Polis telsizlerini ele geçirdiler         
15:06
Paris Saint Germain, 50 milyon euro ödeyerek Icardi'nin bonservisini aldı Paris Saint Germain, 50 milyon euro ödeyerek Icardi'nin bonservisini aldı         
14:57
Son Dakika: Marmaray ve Başkentray seferleri yarın saat 06.00'da başlıyor Son Dakika: Marmaray ve Başkentray seferleri yarın saat 06.00'da başlıyor         
14:39
Son dakika: Erdoğan, Son dakika: Erdoğan, "Bu hassasiyetlere uyarsak salgının hortlamasının önüne geçeriz" dedi ve 3 madde sıraladı         
14:38
Milyoner'de 'Gardırop Fuat' sorusunu gören yarışmacı 3 joker hakkını birden kullandı Milyoner'de 'Gardırop Fuat' sorusunu gören yarışmacı 3 joker hakkını birden kullandı         
14:32
Nesli tükenme tehlikesinde olan vaşak araç çarpması sonucu öldü Nesli tükenme tehlikesinde olan vaşak araç çarpması sonucu öldü         
14:30
ABD'deki gösterilerde Beşiktaş ile ilgili yazılan duvar yazısı dikkat çekti ABD'deki gösterilerde Beşiktaş ile ilgili yazılan duvar yazısı dikkat çekti         
14:13
Azerbaycan'da şehre inen bozayı uyuşturucu iğneyle sakinleştirildi Azerbaycan'da şehre inen bozayı uyuşturucu iğneyle sakinleştirildi         
13:58
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanlığı 19 bin 910 sözleşmeli öğretmen alacak Son Dakika: Milli Eğitim Bakanlığı 19 bin 910 sözleşmeli öğretmen alacak         
13:54
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Tuncay Şanlı: Fenerbahçe'de göreve hazırım Fenerbahçe'nin eski yıldızı Tuncay Şanlı: Fenerbahçe'de göreve hazırım         
13:41
Sağlık Bakanlığı, kontrollü sosyal hayat döneminde restoranlarda ve kafelerde uygulanacak kuralları açıkladı Sağlık Bakanlığı, kontrollü sosyal hayat döneminde restoranlarda ve kafelerde uygulanacak kuralları açıkladı         
13:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2020 19:23:09. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Osmanlıspor'un kaptanı Mehmet Yiğit liglerin başlamasını doğru bulmuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]