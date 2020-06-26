Osmanlıspor'un konuğu BB Erzurumspor! Hedef kümede kalmak... - Son Dakika

Osmanlıspor'un konuğu BB Erzurumspor! Hedef kümede kalmak...

Osmanlı Stadı'nda saat 17.30'da başlayacak kritik karşılaşmayı, hakem Bahattin Şimşek yönetecek.

Osmanlı Stadı'nda saat 17.30'da başlayacak kritik karşılaşmayı, hakem Bahattin Şimşek yönetecek.

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Ligde 24 puanla 16. sırada bulunan Osmanlıspor, zorlu maçtan galibiyetle ayrılarak kümede kalma adına önemli bir adım atmayı hedefliyor.

İki takım arasıda sezonun ilk yarısında oynanan müsabakayı Büyükşehir Belediye Erzurumspor 2-0 kazanmıştı.

Mor-sarılılar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle verilen aranın ardından yeni teknik direktörü Ali Güneş yönetiminde çıktığı ilk maçta deplasmanda Adana Demirspor'a 2-1 mağlup olmuştu.

Son galibiyetini 23. haftada sahasında Ekol Göz Menemenspor'u 2-0 yenerek elde eden Osmanlıspor, daha sonra çıktığı 6 karşılaşmadan 3'er beraberlik ve mağlubiyetle ayrıldı.

Ligde 6 maçlık galibiyet hasretine son vermek isteyen başkent temsilcisi, Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşmasının ardından yine Süper Lig'i hedefleyen bir diğer ekip Altay ile karşılaşacak.

Osmanlıspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 14:02 

Son Dakika Spor Osmanlıspor'un konuğu BB Erzurumspor! Hedef kümede kalmak... - Son Dakika Spor
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