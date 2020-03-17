Osmanlısporlu Tugay Kacar, 14 ay sonra takımla çalıştı - Son Dakika
Son Dakika Spor Osmanlısporlu Tugay Kacar, 14 ay sonra takımla çalıştı - Son Dakika Spor

Osmanlısporlu Tugay Kacar, 14 ay sonra takımla çalıştı

6 saat önce

TFF 1. Lig kulübü Osmanlıspor'un orta saha oyuncusu Tugay Kacar, sakatlandığı 2019'un ocak ayından bu yana ilk kez takımla çalıştı.

Osmanlısporlu Tugay Kacar, 14 ay sonra takımla çalıştı, System.String[]

TFF 1. Lig kulübü Osmanlıspor'un orta saha oyuncusu Tugay Kacar, sakatlandığı 2019'un ocak ayından bu yana ilk kez takımla çalıştı.

Adana Demirspor'a konuk olacağı 29. hafta maçının hazırlıklarına start veren başkent ekibinde Tugay Kacar sevinci yaşandı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, sağ ön çapraz bağlarındaki kopma ve iç menüsküsündeki yırtık sebebiyle 14 aydır sahalardan uzak kalan 26 yaşındaki futbolcu, takımla antrenmanlara başladı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Adana Demirspor, Osmanlıspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 11:06 Kaynak: AA
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