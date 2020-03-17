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Osmanlısporlu Tugay Kacar, 14 ay sonra takımla çalıştı
6 saat önce
TFF 1. Lig kulübü Osmanlıspor'un orta saha oyuncusu Tugay Kacar, sakatlandığı 2019'un ocak ayından bu yana ilk kez takımla çalıştı.
Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 11:06 Kaynak: AA
TFF 1. Lig kulübü Osmanlıspor'un orta saha oyuncusu Tugay Kacar, sakatlandığı 2019'un ocak ayından bu yana ilk kez takımla çalıştı.
Adana Demirspor'a konuk olacağı 29. hafta maçının hazırlıklarına start veren başkent ekibinde Tugay Kacar sevinci yaşandı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, sağ ön çapraz bağlarındaki kopma ve iç menüsküsündeki yırtık sebebiyle 14 aydır sahalardan uzak kalan 26 yaşındaki futbolcu, takımla antrenmanlara başladı.
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