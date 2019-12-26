'Osmanlıyı yeniden keşfedin': Avrupa'daki üniversitelerden öğrencilere Türkçe eğitim daveti

Avrupa'da Osmanlıca, Türk kültürü ve modern Türkçe alanlarında eğitim veren çok sayıda kurum bulunuyor. Almanya'dan Macaristan'a, Danimarka'dan Hırvatistan'a kadar birçok ülkede açılan bölümler, Avrupalı öğrencileri çekmek için özel tanıtımlar yapıyor. "Osmanlı İmparatorluğu geçmişi olan Türkiye'nin ve Türkçe'nin önemine" dikkat çekilen tanıtımlarda "Birlikte yaşayabilmek için birbirimizi anlamamız önemli" şeklinde ifadelere yer veriliyor.



Ayrıca Türkiye'den "Dünya medeniyetinde binlerce yıldır parlayan kültür, "Doğu-Batı arasında kavşak noktasında, dünya ekonomisinde ilk 20'de", "Osmanlı İmparatorluğu'na yeni bakış açıları keşfedin" gibi tanıtım yazıları da kullanılıyor.