OSMEK kursiyerlerine kanser semineri - Son Dakika
Son Dakika Güncel OSMEK kursiyerlerine kanser semineri - Son Dakika

OSMEK kursiyerlerine kanser semineri

6 saat önce

Osmangazi Belediyesi, "4 Şubat Dünya Kanser Günü" dolayısıyla OSMEK kursiyerlerine seminer verdi.

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Osmangazi Belediyesi, "4 Şubat Dünya Kanser Günü" dolayısıyla OSMEK kursiyerlerine seminer verdi.


Osmangazi Belediyesi ve VM Medical Park Bursa Hastanesi iş birliğiyle Osmangazi Meslek Edindirme Kursları'nda (OSMEK) eğitim gören kursiyerler için Yakup Aktaş Kültür Merkezi'nde kanser konusunda seminer verildi. Medikal Onkoloji Uzmanı Dr. Mustafa Şahbazlar ve Radyoterapi Uzmanı Dr. Kemal Ekici tarafından verilen seminerde kanseri yenmede bilinçlenmenin önemine dikkat çekildi. Her yıl milyonlarca ölüme sebep olan ve pek çoğu önlenebilir olan hastalığa karşı toplumsal bilinci artırmak maksadıyla 4 Şubat Dünya Kanser Günü'nde bütün dünyada kampanyalar düzenlendiği belirtildi. Kanserden korunma yolları, erken teşhis ve doğru beslenme konuları hakkında bilgiler aktarıldı. - BURSA

Osmangazi Belediyesi, Osmangazi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 04:17 Kaynak: İHA
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