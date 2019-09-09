Son Dakika Haberleri: Osmek'te yeni eğitim dönemi başlıyor
Son Dakika Güncel Haber

Osmek'te yeni eğitim dönemi başlıyor

21 dakika önce

Osmangazi Belediyesi'nin Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile ücretsiz olarak düzenlediği Osmangazi Belediyesi Meslek Edinme Kursları'na kayıtlar başladı.

Osmek'te yeni eğitim dönemi başlıyor, System.String[]

Toplam 17 hizmet noktasında ücretsiz olarak eğitim sunarak üretim ve istihdamı destekleyen OSMEK, kış döneminde İngilizce, Arapça, autocad, web tasarım, dış ticaret, muhasebe, el sanatları, sağlıklı beslenme, diksiyon, ney gibi 74 farklı branşta hizmet verecek. Vatandaşlara, hem mesleki eğitim hem de sosyal aktivite sunmak amacıyla düzenlenen kurslar; Hüdavendigar Sosyal Gelişim Merkezi, Soğanlı, Ördekli, Emek, Seyyid Usül, Demirtaş ve Haraçcıoğlu Kültür Merkezleri ile Namık Kemal, Bağlarbaşı, Panayır, Pınarbaşı, Doburca, Sakarya, Altınova, Yeniceabat, Tuna ve Hamitler hizmet binalarında gerçekleştirilecek. Eğitimlerde başarı gösteren kursiyerler, Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika alarak, kurs süresince yaptıkları çalışmalarını yıl sonunda düzenlenecek etkinlikte sergileme imkanı bulacak.

OSMEK'in sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerinden olduğuna dikkat çeken Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, zamanı iyi değerlendirmek isteyen vatandaşları kurslara davet etti. Dündar, "Bugüne kadar 50'den fazla branşta 25 bin hemşehrimize hizmet veren OSMEK, özellikle kadınların ve gençlerin ekonomiye katılmasına büyük katkı sağladı. İnşallah bu sayımız giderek artacak. Kurslarımızdan faydalanmak isteyen vatandaşlarımız kayıtlarını internet sitesi ve kurs merkezlerinden 30 Eylül'e kadar yaptırabilirler" dedi.

Osmangazi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 01:45 Kaynak: Bültenler
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fatih Altaylı: İnan Kıraç yerli otomobil grubundan çekiliyor
Son dakika: Hatay Emniyet Müdürü, trafik kazası geçirdi Son dakika: Van'da 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi İBB Meclisi'nde "Tayfun Kahraman" tartışması: Gezicileri İBB'ye atadınız

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.9.2019 14:06:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Osmek'te yeni eğitim dönemi başlıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]