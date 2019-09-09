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OSMEK'te yeni eğitim dönemi başlıyor

1 saat önce

Osmangazi Belediyesi'nin Halk Eğitim Merkezi iş birliği ile ücretsiz olarak düzenlediği Meslek Edinme Kursları'na (OSMEK) kayıtlar başladı.

OSMEK'te yeni eğitim dönemi başlıyor, System.String[]

Osmangazi Belediyesi'nin Halk Eğitim Merkezi iş birliği ile ücretsiz olarak düzenlediği Meslek Edinme Kursları'na (OSMEK) kayıtlar başladı.


Toplam 17 hizmet noktasında ücretsiz kurslar açan OSMEK, kış döneminde İngilizce, Arapça, autocad, web tasarım, dış ticaret, muhasebe, el sanatları, sağlıklı beslenme, diksiyon, ney gibi 74 farklı branşta hizmet verecek. Vatandaşlara, hem mesleki eğitim hem de sosyal aktivite sunmak maksadıyla düzenlenen kurslar Hüdavendigar Sosyal Gelişim Merkezi, Soğanlı, Ördekli, Emek, Seyyid Usül, Demirtaş ve Haraçcıoğlu Kültür Merkezleri ile Namık Kemal, Bağlarbaşı, Panayır, Pınarbaşı, Doburca, Sakarya, Altınova, Yeniceabat, Tuna ve Hamitler hizmet binalarında gerçekleştirilecek. Eğitimlerde başarı gösteren kursiyerler, Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika alarak, kurs süresince yaptıkları çalışmalarını yıl sonunda sergileme imkanı bulacak.


OSMEK'in sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerinden olduğuna dikkat çeken Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, zamanı iyi değerlendirmek isteyen vatandaşları kurslara davet etti. Dündar, "Bugüne kadar 50'den fazla branşta 25 bin hemşehrimize hizmet veren OSMEK, özellikle kadınların ve gençlerin ekonomiye katılmasına büyük katkı sağladı. İnşallah bu sayımız giderek artacak. Kurslarımızdan faydalanmak isteyen vatandaşlarımız kayıtlarını internet sitesi ve kurs merkezlerinden 30 Eylüle kadar yaptırabilirler" dedi. - BURSA

Osmangazi Belediyesi, Osmangazi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 02:20 Kaynak: İHA
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