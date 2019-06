OSMEK'ten göz kamaştıran yıl sonu sergisi

Osmangazi Belediyesi Meslek Edindirme Kurslarına (OSMEK) katılan kursiyerlerin yıl boyu aldıkları eğitimlerle ürettikleri eserlerden oluşan yıl sonu sergisi büyük beğeni topladı.

Osmangazi Belediyesi tarafından vatandaşların mesleki ve sosyal gelişimine katkı sağlamak amacıyla her yıl ücretsiz olarak düzenlenen Osmangazi Belediyesi Meslek Edindirme Kursları'nın 2018-2019 dönemi kursları sona erdi. Kursa katılan kursiyerler, eğitim süresinde öğrendikleri bilgiler doğrultusunda hazırladıkları eserleri, OSMEK Yıl Sonu Sergisi ile vatandaşların beğenisine sundu. Soğanlı Kültür Merkezi'nde açılan sergide, resim, filografi, el sanatları, ahşap yakma, su kabağı oymacılığı, giyim, ebru ve çini alanlarında 400'den fazla eser yer aldı.



Serginin açılış töreninde konuşan Osmangazi Kaymakamı Zafer Orhan, "2018-2019 döneminde 2 bin 333 kurs açtıklarını söyledi. Bu kurslarda yaklaşık 50 bin kursiyer eğitim almış. Bunlar çok büyük rakamlar. Örgün eğitimde bizler, 10 bine yakın öğretmenimiz ile yaklaşık 160 bin öğrenciye hizmet verirken, yaygın eğitimde de bunun yaklaşık üçte birine hitap ediyoruz. Kurslara katılan vatandaşlarımız hem meslek sahibi oluyor hem de boş vakitlerini en güzel şekilde değerlendirmiş oluyor. Tüm kursiyerlerimizi tebrik ediyorum. Eğitmenlerimize de teşekkür ediyorum. Osmangazi Belediye Başkanımız Mustafa Dündar'ı bu imkanı vatandaşlarımıza sunduğu için tebrik ediyorum" dedi.



Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Gülşah Cebelli Öncel ise, yaptığı konuşmada 2009 yılından bu yana faaliyet gösteren Osmangazi Meslek Edindirme Kursları'nın her yıl artan ilgi ile büyümeye devam ettiğini belirterek, "Bugüne kadar 50'den fazla branşta 25 bin hemşehrimize hizmet veren OSMEK kurslarımız, özellikle kadınların ve gençlerin ekonomiye katılmasına büyük katkı sağladı. OSMEK, kursiyerlerinin iş olanaklarını arttırıyor, el becerilerini geliştiriyor, yeni hobiler kazandırarak bu hobileri ekonomik değere dönüştürecek yöntemleri öğretiyor. Program çeşitliliği ile herkese hitap eden zengin bir yelpazeye sahip olan OSMEK, mesleki kurslar, sosyal kurslar, el sanatları, müzik, sağlık ve dil kursları ile hayatın her alanına dokunuyor. Kurslarımız, hobi ve kariyer alanında binlerce insanımızın hayatına, ufkuna ve ekonomisine katkı sağladı" dedi.



Ücretsiz olan OSMEK'in verdiği Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika ile kursiyerlerin daha rahat iş bulabildiklerine vurgu yapan Öncel, "Özellikle girişimcilik kursu sayesinde kadınlarımız öğrendiklerini cesaretle birleştirerek kendi işlerinin sahibi oldu. Aldıkları eğitimler sonucunda bugün OSMEK bünyesinde eğitmen olarak çalışan kursiyerlerimiz var. Bu nedenle OSMEK kurs olmanın ötesinde içerisinde yüzlerce başarı, cesaret, azim ve kararlılık hikayesi barındıran büyük bir yolculuk. Biz bu yolculuğa tüm hemşehrilerimizi davet ediyoruz. Her yıl talepler doğrultusunda, değişen ihtiyaçları göz önüne alarak yeni dallarda kurslar açıyoruz. Her yıl açılan tüm kurslara hemşehrilerimiz yoğun ilgi gösteriyor Bu yıl 17 farklı merkezimizde 54 branşta hizmet verdik. 223 kursumuzda 3 bin 745 kişi eğitim gördü. Kursiyerlerimizin bir yıllık emeği bugün yıl sonu sergisi ile sizlerle buluşuyor. OSMEK Kurslarımız yaz boyunca da devam edecek. Üreten ve kazanan bir gelecek için tüm Osmangazilileri OSMEK kurslarına davet ediyorum" diye konuştu.



Yapılan konuşmaların ardından başarılı olan kursiyerlere sertifikaları takdim edildi. Törene katılan protokol üyeleri ve kursiyerler, kurdele kesiminin ardından Soğanlı Kültür Merkezi Sergi Salonu'nda bulunan eserleri gezerek yapılan çalışmalar hakkında kursiyerlerden bilgi alıp, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. - BURSA

