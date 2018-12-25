Öso Birlikleri Menbiç'e Gitmek İçin Hazır
41 dakika önce
Özgür Suriye Ordusu'ndan Kuzey Şahinler Tugayları, Halep kırsalındaki hazırlıklarını tamamladı.
Özgür Suriye
Ordusu'ndan Kuzey Şahinler Tugayları, Halep kırsalındaki hazırlıklarını tamamladı. Türkiye
'nin Menbiç'e yapması muhtemel operasyon öncesi Özgür Suriye Ordusu'ndan Kuzey Şahinler Tugayları hazırlıklarını tamamladı. Halep kırsalında eğitimlerini ve son hazırlıklarını tamamlaya ÖSO askerleri, tanklar ve zırhlı araçlardan oluşan teçhizatlarıyla Menbiç ve Tel Abyad sınırında Türkiye tarafından yapılması muhtemel operasyon için hazır bekliyor. ÖSO askerleri, PKK
ve PYD terör örgütlerine karşı alınacak tüm önlemleri de göz önünde bulundurdu. - ŞAM
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 12:15 Kaynak: İHA
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