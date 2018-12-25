Öso Birlikleri Menbiç İçin Hazır
1 saat önce
ÖSO birlikleri Menbiç'e gitmek için hazırHALEP - Özgür Suriye Ordusu'ndan Kuzey Şahinler Tugayları, Halep kırsalındaki hazırlıklarını tamamladı.
ÖSO birlikleri Menbiç'e gitmek için hazır
HALEP - Özgür Suriye
Ordusu'ndan Kuzey Şahinler Tugayları, Halep kırsalındaki hazırlıklarını tamamladı. Türkiye
'nin Menbiç'e yapması muhtemel operasyon öncesi Özgür Suriye Ordusu'ndan Kuzey Şahinler Tugayları hazırlıklarını tamamladı. Halep kırsalında eğitimlerini ve son hazırlıklarını tamamlaya ÖSO askerleri, tanklar ve zırhlı araçlardan oluşan teçhizatlarıyla Menbiç ve Tel Abyad sınırında Türkiye tarafından yapılması muhtemel operasyon için hazır bekliyor. ÖSO askerleri, PKK
ve PYD terör örgütlerine karşı alınacak tüm önlemleri de göz önünde bulundurdu.
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 02:10 Kaynak: İHA
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