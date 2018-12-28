Öso Birlikleri Münbiç Yolunda
41 dakika önce
Suriye'nin Azez kentinden yola çıkan Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) birlikleri Celabrus üzerinden Münbiç'e ilerlemeye devam ediyor.
Suriye
'nin Azez
kentinden yola çıkan Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) birlikleri Celabrus üzerinden Münbiç
'e ilerlemeye devam ediyor. Türk Silahlı Kuvvetleri
ve Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) beraber yürüttüğü Zeytin
Dalı Operasyonu ile terörden temizlenen Suriye'nin Azez kentinden yola çıkan ÖSO birliklerinin, Celabrus üzerinden Münbiç'e olan ilerleyişinin devam ettiği kaydedildi. - AZEZ
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 06:17 Kaynak: İHA
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