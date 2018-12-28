Son Dakika Haberleri: Öso Birlikleri Münbiç Yolunda

Öso Birlikleri Münbiç Yolunda

1 saat önce

- ÖSO birlikleri Münbiç yolundaAZEZ - Suriye'nin Azez kentinden yola çıkan Özgür Suriye Ordusu birlikleri Celabrus üzerinden Münbiç'e ilerlemeye devam ediyor.

- ÖSO birlikleri Münbiç yolunda

AZEZ - Suriye'nin Azez kentinden yola çıkan Özgür Suriye Ordusu birlikleri Celabrus üzerinden Münbiç'e ilerlemeye devam ediyor.
Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu'nun beraber yürüttüğü Zeytin Dalı Operasyonu ile terörden temizlenen Suriye'nin Azez kentinden yola çıkan ÖSO birliklerinin, Celabrus üzerinden Münbiç'e olan ilerleyişinin devam ettiği kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 06:22 Kaynak: İHA

Azez, Suriye, Münbiç, Güncel
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