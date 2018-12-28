Öso Birlikleri Münbiç Yolunda
1 saat önce
- ÖSO birlikleri Münbiç yolundaAZEZ - Suriye'nin Azez kentinden yola çıkan Özgür Suriye Ordusu birlikleri Celabrus üzerinden Münbiç'e ilerlemeye devam ediyor.
- ÖSO birlikleri Münbiç
yolunda
AZEZ - Suriye
'nin Azez
kentinden yola çıkan Özgür Suriye Ordusu birlikleri Celabrus üzerinden Münbiç'e ilerlemeye devam ediyor. Türk Silahlı Kuvvetleri
ve Özgür Suriye Ordusu'nun beraber yürüttüğü Zeytin
Dalı Operasyonu ile terörden temizlenen Suriye'nin Azez kentinden yola çıkan ÖSO birliklerinin, Celabrus üzerinden Münbiç'e olan ilerleyişinin devam ettiği kaydedildi.
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 06:22 Kaynak: İHA
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