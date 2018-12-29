Son Dakika Haberleri: Öso Birlikleri'nin Münbiç'e Sevkiyatı Devam Ediyor

Öso Birlikleri'nin Münbiç'e Sevkiyatı Devam Ediyor

1 saat önce

Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) yaptığı açıklamada birliklerinin Münbiç'e olan sevkiyatının devam ettiğini duyurdu.

Öso Birlikleri'nin Münbiç'e Sevkiyatı Devam Ediyor, System.String[]
Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) yaptığı açıklamada birliklerinin Münbiç'e olan sevkiyatının devam ettiğini duyurdu.

Özgür Suriye Ordusu, Kuzeyin Şahinleri isimli tugaylarındaki askeri kuvvetlerin Mümbiç'e olan sevkiyatının devam ettiğini duyurdu. Yapılan açıklamada bölgeye sevkiyatın bölge halkının PYD/ PKK terör örgütünün varlığı sonucu yaşadığı sıkıntılar sebebi ile kendilerine yaptıkları çağrı sonrası başlatıldığı kaydedildi. - AZEZ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 03:19 Kaynak: İHA

Münbiç, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


ABD Helikopterleri Münbiç Semalarında Görüntülendi Esad Güçleri Münbiç'e Girdiğini İddia Etti, Dünyanın Gözü Suriye'ye Çevrildi

Gözler Münbiç'e Çevrilmişken Şanlıurfa Sınırına Dev Tank Sevkiyatı Kremlin: Münbiç'in Kontrolünün Suriye Ordusuna Geçtiğini Doğruladık
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2018 16:20:08. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Öso Birlikleri'nin Münbiç'e Sevkiyatı Devam Ediyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]