Öso Birlikleri'nin Münbiç'e Sevkiyatı Devam Ediyor
1 saat önce
Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) yaptığı açıklamada birliklerinin Münbiç'e olan sevkiyatının devam ettiğini duyurdu.
Özgür Suriye
Ordusu (ÖSO) yaptığı açıklamada birliklerinin Münbiç
'e olan sevkiyatının devam ettiğini duyurdu.
Özgür Suriye Ordusu, Kuzeyin Şahinleri isimli tugaylarındaki askeri kuvvetlerin Mümbiç'e olan sevkiyatının devam ettiğini duyurdu. Yapılan açıklamada bölgeye sevkiyatın bölge halkının PYD/ PKK
terör örgütünün varlığı sonucu yaşadığı sıkıntılar sebebi ile kendilerine yaptıkları çağrı sonrası başlatıldığı kaydedildi. - AZEZ
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Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 03:19 Kaynak: İHA
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