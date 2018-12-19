Öso Birlikleri Operasyon Emrini Bekliyor
3 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdogan'ın Fırat'ın doğusuna operasyonun sinyalini vermesi üzerine gözlerin çevrildiği sınır hattında siperlerinde mevzilenen ÖSO birlikleri elleri tetikte operasyon emrini bekliyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdogan'ın Fırat'ın doğusuna operasyonun sinyalini vermesi üzerine gözlerin çevrildiği sınır hattında siperlerinde mevzilenen ÖSO birlikleri elleri tetikte operasyon emrini bekliyor. ÖSO birlikleri karşı taraftan gelen taciz atışlarına ise anında karşılık veriyor. ÖSO'ya bağlı güçler sınırın sıfır noktasında hazırlanan siperlerde mevzilenerek, 24 saat nöbet tutuyor. Elleri tetikte operasyon emrini bekleyen ÖSO askerleri, PKK/PYD'nin açtığı taciz atışlarına da hemen karşılık veriyor. Fırat Nehrininin sınır olduğu bölgede Fırat'ın batısına mevzilenen ÖSO birlikleri, nehrin doğusundaki PYD-PKK'lı teröristleri sürekli gözlüyor. ÖSO güçlerinden Hüseyin Ali, "Burada sınırın sıfır noktasındayız, 24 saat nöbet tutuyorum. Recep Tayyip Erdogan'dan operasyon talimatını bekliyoruz. Bizler Fırat'ın doğusunu almaya hazırız" diye konuştu.
(Lider Olgun - İsmail Bulut/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 03:16 Kaynak: İHA
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